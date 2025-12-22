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Participam centenas na limpeza anual de fim de ano em dois templos principais de Quioto, Japão, 20 de dezembro de 2025
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Vídeo. Japão: centenas participam na limpeza de fim de ano nos principais templos budistas de Quioto

Últimas notícias:

Centenas participaram na limpeza anual de fim de ano nos templos Higashi-Honganji e Nishi-Honganji, em Quioto, tradição de 500 anos para preparar o Ano Novo.

Centenas de pessoas juntaram-se à limpeza anual de fim de ano em dois importantes templos budistas de Quioto, numa tradição que remonta a mais de 500 anos.

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O ritual realiza-se todos os anos a 20 de dezembro nos templos Higashi-Honganji e Nishi-Honganji para preparar os locais para o Ano Novo.

No Higashi-Honganji, no bairro de Shimogyo, reuniram-se cerca de 200 participantes, incluindo fiéis de todo o Japão e alunos locais do 3.º ciclo e do ensino secundário.

Alinharam-se no interior do salão Goeido, uma importante propriedade cultural, e bateram nos tatamis com varas de bambu para soltar o pó acumulado ao longo do ano.

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