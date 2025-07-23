Incêndio em Mati: sete anos desde a tragédia que abalou a Grécia

O aniversário, este ano, da tragédia nacional na povoação grega de Mati é um pouco diferente, pois, após sete anos, o julgamento em segunda instância que estava em curso terminou e alguns dos acusados já estão na prisão. A 4 de junho, o Tribunal de Recurso de Atenas condenou quatro dos dez acusados, considerando-os culpados pelo incêndio mortal em Mati, a cinco anos de prisão sem suspensão de pena. Tratam-se de antigos altos funcionários dos bombeiros e do então secretário-geral da Proteção Civil. Como disseram à Euronews os familiares das vítimas que se encontravam à porta do tribunal nesse dia, não pode haver justiça porque os seus entes queridos, que morreram injustamente, não podem voltar a casa. No entanto, o facto de alguns pagarem o preço desta tragédia oferece alguma satisfação no meio da dor que nunca desaparecerá.

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O incêndio mortal de julho de 2018 em Ática foi o segundo pior do século XXI, a seguir aos grandes incêndios florestais na Austrália em 2009. Para dezenas de famílias, o tempo parou naquele dia. Alguns morreram carbonizados porque não conseguiram ou não puderam sair de casa, outros morreram presos dentro dos seus carros, outros afogaram-se ao nadar no mar, na tentativa de fugir do incêndio, e outros saltaram de penhascos quando eram perseguidos pelas chamas. No dia seguinte, equipas de resgate, familiares, residentes e jornalistas depararam-se com cenários horríveis na área. Foi então que perceberam a dimensão da terrível tragédia. Tantas e tantas histórias comoventes vieram a ser conhecidas mais tarde. Pessoas que não tinham qualquer relação com Mati, mas que foram enviadas para lá pela polícia, que tinha interditado a estrada principal, ficaram presas nas ruas estreitas de Mati e morreram queimadas. Pessoas que estavam a dormir e, como não houve qualquer tentativa ou aviso de evacuação, não tiveram tempo de sair de casa e morreram carbonizadas. Mas também histórias de sobreviventes que tiveram de nadar, exaustos, durante horas e de pessoas que sofreram queimaduras mas que sobreviveram, embora ainda estejam em processo de recuperação física e mental. O «porquê» que se formou nos lábios dos sobreviventes pelos erros incontáveis do mecanismo estatal nunca será apagado.

A cronologia da tragédia

A 23 de julho de 2018, às 13h30, um grande incêndio eclodiu perto de Kineta. Forças extensivas foram mobilizadas para combater as chamas. Poucas horas depois, porém, um segundo incêndio eclodiu em Penteli. O homem que ateou as chamas em Penteli naquele dia, um senhor de 65 anos que ignorou o vento forte que soprava e ateou fogo no seu quintal para queimar alguns troncos, foi condenado a três anos de prisão com pena suspensa. Devido aos ventos muito fortes, o incêndio que começou nesse local propagou-se rapidamente. A frente de fogo dirigiu-se para leste, em direção à costa, e ameaçava Neo Voutza, Mati e Kokkino Limanaki, muito perto de Rafina. Prevaleceu um cenário de pesadelo. As pessoas ficaram presas nos seus carros, nas ruas estreitas e até mesmo na costa. As falhas na coordenação das autoridades agravaram o caos. As pessoas corriam para se salvar sem qualquer orientação.

23.07.2018 Thanassis Stavrakis/AP

"Onde quer que eu fosse, o fogo estava atrás de mim. Não conseguia escapar. Eu ia à frente com a moto e o fogo parecia estar a perseguir-me», contou à Euronews, um ano após a tragédia, um dos feridos, Dimitris Filippis.

"Pânico. Medo, gritos, as pessoas corriam até às ondas, até ao mar», disse outra residente.

No total, 104 pessoas perderam a vida, incluindo 11 crianças. A mais nova tinha apenas seis meses.

A maioria dos mortos era de nacionalidade grega, mas também perderam a vida pessoas da Polónia, Irlanda, Bélgica e Geórgia. Quase 200 pessoas foram levadas para hospitais. Muitos deles sofreram queimaduras e serão obrigados a viver com as marcas da tragédia para sempre.

Na madrugada de terça-feira, 24 de julho, quando as equipas de resgate ainda procuravam por desaparecidos num campo acima da costa, foram encontrados os corpos de 26 vítimas que morreram carbonizadas por não terem conseguido chegar ao mar. Correram em direção à água, mas quando se aproximaram do mar, perceberam que havia um precipício à sua frente.

24.07.2018 Petros Giannakouris/AP

«A frente de fogo pressionava-os pelo oeste. Então, encontram duas portas abertas, uma primeira e uma segunda, entram por essa porta e, juntamente com os proprietários, correm e descem as encostas da praia, através dos degraus. A segunda equipa, por ter esse atraso de três ou quatro minutos, infelizmente, entra por essa porta com as chamas já a ameaçá-los, entra no terreno, mas esses três minutos fatídicos tiveram um papel decisivo, porque ao mesmo tempo chega a chama vinda da praia através do riacho, que os enclausura dentro da propriedade e eles morrem carbonizados», descreveu outro morador de Mati, Petros Fragos.

Um movimento mundial de solidariedade desenvolveu-se na sequência da indescritível tragédia na Grécia. Ao mesmo tempo, eclodiu uma forte controvérsia política devido às ações do governo do Syriza. De acordo com especialistas, a tragédia em Mati contribuiu para a derrota do governo de esquerda no ano seguinte.