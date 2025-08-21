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Deslizamento de pedras faz dois mortos e dois feridos em França

O Monte Branco é visto por detrás das planícies enevoadas em redor de Lyon, no centro de França, na terça-feira, 26 de novembro de 2019 (Imagem de arquivo)
O Monte Branco é visto por detrás das planícies enevoadas em redor de Lyon, no centro de França, na terça-feira, 26 de novembro de 2019 (Imagem de arquivo) Direitos de autor  AP Photo/Laurent Cipriani, File
Direitos de autor AP Photo/Laurent Cipriani, File
De Nathan Joubioux
Publicado a Últimas notícias
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Parte de uma rocha embateu num veículo que circulava na RN 205, entre Chamonix e Passy, no departamento da Alta Sabóia, matando duas pessoas. Foi aberto um inquérito.

Um jovem casal morreu após cair de uma rocha na RN 205 entre Chamonix e Passy, em França, na quarta-feira, segundo o Ministério Público de Bonneville.

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As duas vítimas, de 23 anos, encontravam-se na parte de trás do veículo, que foi esmagado por uma rocha. Os pais do jovem também se encontravam dentro do automóvel, tendo sido levados para os hospitais de Annecy e Sallanches com ferimentos, relata o semanário Le Messager.

Os três membros da família e a rapariga são oriundos de Oisemont, no Somme. Encontravam-se de férias em Combloux e regressavam de uma visita ao Jardim Zoológico de Merlet, refere o magistrado na sua declaração.

"Uma terrível tragédia ocorreu no final do dia na Route Blanche, no vale do Arve, na Alta Sabóia. Uma pedra soltou-se de uma rocha e atingiu um veículo que descia a encosta de Les Egratz. Duas pessoas morreram. Envio as minhas condolências às suas famílias e os meus melhores votos aos feridos que se encontram atualmente no hospital", escreveu o ministro dos Transportes, Philippe Tabarot.

Foi aberto um inquérito pela Brigada de Investigação de Chamonix.

36 bombeiros do SDIS e cerca de vinte agentes da autoridade foram enviados para o local do acidente.

Martial Saddier, presidente do Conselho do Departamento da Alta Sabóia, disse à France Inter que este tipo de acidente é "extremamente raro". "Já aconteceu pelo menos uma vez no passado no departamento", indicou.

Trânsito interrompido durante quase quatro horas

O trânsito foi rapidamente cortado e retomado nos dois sentidos por volta das 22h30, informou a prefeitura.

No entanto, "após análise efetuada pelos serviços técnicos da RTM (restauração de terrenos de montanha), a zona onde caíram os pedregulhos continua instável", pode ler-se num comunicado.

O deslizamento de pedras causou problemas de tráfego nesta via movimentada, que desempenha um papel fundamental no acesso ao túnel do Monte Branco, um importante ponto de passagem entre França e Itália. De acordo com a Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB), cerca de 17 000 veículos utilizaram esta via em junho de 2025 (14 900 veículos ligeiros e 1 900 veículos pesados).

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