Russia lança 574 drones e 40 mísseis no maior ataque contra a Ucrânia desde julho

A Russia lançou 574 drones e disparou 40 mísseis contra a Ucrânia durante a noite de quarta-feira, segundo a Força Aérea Ucraniana, matando pelo menos uma pessoa e ferindo outras 18. Este terá sido o maior ataque russo contra a Ucrânia desde julho.

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A vítima mortal resultou do ataque contra a cidade ocidental de Lviv, informaram os serviços de emergência da Ucrânia. O governador da região, Maksym Kozytskyi, disse que a explosão danificou 26 edifícios residenciais, um jardim de infância e vários edifícios de escritórios.

Pelo menos 11 pessoas tiveram de ser deslocadas de Lviv, na sequência do ataque.

"Lviv teve uma noite muito agitada. O inimigo conduziu um ataque combinado com drones e mísseis Shahed", afirmou Kozytskyi.

As defesas aéreas ucranianas intercetaram 546 drones e 31 mísseis, de acordo o The Kyiv Independent.

Militares ucranianos disparam um obus autopropelido 2s22 Bohdana contra posições russas na região de Zaporíjia, em 20 de agosto de 2025. AP Photo

Uma vaga de mísseis e drones provocou incêndios numa grande fábrica de eletrónica na cidade de Mukachevo, enquanto soavam alertas aéreos na região de Rivne, cerca de 304 quilómetros a oeste da capital, Kiev.

Outras explosões foram ouvidas na cidade de Lutsk, no noroeste do país.

Moscovo continua a lançar ataques diários contra civis ucranianos, apesar das negociações de paz entre os líderes com os Estados Unidos apenas seis dias antes.

O presidente dos EUA, Donald Trump, suscitou um otimismo cauteloso entre os líderes europeus ao sugerir que o seu país participasse na prestação de garantias de segurança no caso de um acordo de paz, embora tenha posteriormente excluído a possibilidade de colocar botas no terreno.

As garantias contra uma futura invasão são um elemento-chave para que Kiev aceite um acordo de paz.

A Ucrânia pediu garantias militares apoiadas pelo Ocidente para impedir que a Rússia volte a atacar o país.