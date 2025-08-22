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Pelo menos 17 mortos em dois atentados na Colômbia

Local da explosão da bomba em Cali, na Colômbia, 21 de agosto de 2025.
Local da explosão da bomba em Cali, na Colômbia, 21 de agosto de 2025. Direitos de autor  AP Photo/Santiago Saldarriaga
Direitos de autor AP Photo/Santiago Saldarriaga
De Euronews com AP
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O presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuiu os ataques a dissidentes das extintas FARC.

A explosão de um carro-bomba e um ataque a um helicóptero da polícia na Colômbia mataram pelo menos 17 pessoas na quinta-feira, segundo as autoridades.

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O presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuiu os ataques a dissidentes das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia). Este grupo guerrilheiro de esquerda foi desmantelado em 2026.

Pelo menos 12 policias morreram no ataque a um helicóptero que, segundo as autoridades, se dirigia para uma área de Antioquia, no norte do pais, para erradicar plantações de folhas de coca, a matéria-prima da cocaína. Inicialmente, Petro informou que oito policias tinham morrido, mas o governador de Antioquia, Andrés Julián, disse que outros quatro morreram mais tarde e outros três ficaram feridos.

O governador de Antioquia disse no X que um drone atacou o helicóptero quando este sobrevoava plantações de folhas de coca. O ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez, acrescentou que informações preliminares indicam que o ataque causou um incêndio na aeronave. Sánchez também publicou um vídeo que parece mostrar o helicóptero a embater numa colina.

Ao mesmo tempo, as autoridades da cidade de Cali, no sudoeste do país, informaram que um veículo carregado de explosivos detonou perto de uma escola de aviação militar. A explosão matou cinco pessoas e feriu mais de 30. A força aérea colombiana não forneceu imediatamente mais detalhes sobre a explosão.

Inicialmente, o presidente do país culpou não as FARC, mas o Clã do Golfo, o maior cartel de drogas ativo do país, pelo ataque ao helicóptero. Gustavo Petro disse que a aeronave tinha sido atacada em retaliação de uma apreensão de cocaína que supostamente pertencia ao grupo.

Mas, mais tarde, revelou que um alegado dissidente das FARC foi detido na zona da explosão.

Os dissidentes das FARC, que rejeitaram um acordo de paz com o governo em 2016, e os membros do Clã do Golfo operam em Antioquia.

O cultivo da folha de coca está a aumentar na Colômbia. A área cultivada atingiu um recorde de 253.000 hectares em 2023, de acordo com o último relatório disponível do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês).

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