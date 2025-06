PUBLICIDADE

O presidente colombiano Gustavo Petro revelou na segunda-feira um plano para reduzir o cultivo de coca numa região do nordeste perturbada por ataques rebeldes, compensando os agricultores à medida que fazem a transição para culturas legais.

Durante uma reunião do gabinete, Petro declarou que a sua administração pretende eliminar 25 mil hectares de coca na região de Catatumbo no prazo de 140 dias, como parte de uma iniciativa mais ampla para mitigar a violência e enfraquecer os grupos rebeldes que beneficiam do comércio de cocaína.

A região, que abriga cerca de 55 mil hectares de plantações de coca, é uma das principais áreas produtoras de cocaína da Colômbia.

Petro afirmou que os agricultores de Catatumbo erradicariam voluntariamente as suas plantações de coca e receberiam apoio financeiro do governo durante a transição para a produção agrícola legal.

O presidente colombiano também sublinhou que as forças armadas do país persistirão nas operações contra as fações rebeldes na área, enquanto o governo planeia melhorar a infraestrutura rodoviária de modo a facilitar o acesso ao mercado por parte das plantações legais.

"A paz na Colômbia depende da decisão voluntária dos agricultores que cultivam coca de erradicar suas plantações", afirmou Petro durante a reunião.

Em janeiro, mais de 36 mil pessoas foram deslocadas das suas casas em Catatumbo, uma região montanhosa de aproximadamente 400 mil habitantes que faz fronteira com a Venezuela.

Rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) orquestraram ataques coordenados contra civis que eles acusavam de colaborar com uma fação rival conhecida como FARC-EMC.

Cerca de 80 pessoas perderam a vida nos ataques, fazendo com que o governo colombiano suspendesse as negociações de paz com o ELN e impusesse um decreto de emergência de 90 dias, concedendo-lhe autoridade temporária para restringir certas liberdades civis na região sem a necessidade de aprovação do Congresso.

Petro acusou os rebeldes de tentarem tomar o controlo da zona para poderem dominar os corredores de produção de coca e de tráfico de droga.

De acordo com o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, a produção de cocaína na Colômbia está a aumentar desde 2013.

Um relatório publicado em outubro indicou que o cultivo de arbustos de coca aumentou 10% em 2023, enquanto a produção potencial de cocaína aumentou 53% em comparação com o ano anterior.

Um acordo de paz de 2016 entre o governo colombiano e as FARC, o maior grupo rebelde do país, tinha como objetivo restringir o cultivo de coca nas comunidades rurais.

No entanto, em algumas zonas remotas, grupos armados mais pequenos entraram para preencher o vazio de poder deixado pelas FARC, alimentando ativamente o lucrativo comércio de cocaína.