Mais de 71% dos estagiários na Alemanha estão satisfeitos ou mesmo muito satisfeitos com a sua formação. No entanto, os resultados variam muito consoante o sector. Apesar do salário, as horas extraordinárias e as atividades não especializadas serem comuns, mais de metade dos estagiários não consegue viver com o seu primeiro salário.

Cerca de 62,8 por cento dos estagiários não conseguem viver de forma autónoma com o subsídio de formação, que ronda os 563 euros. Um terço dos estagiários depende do apoio do seu meio social e um em cada oito trabalha também a tempo parcial.

O relatório sobre a formação dos jovens da Confederação dos Sindicatos Alemães (DGB) mostra a situação de 1,2 milhões de pessoas que decidiram tornar-se mecânicos industriais, especialistas em TI, carpinteiros, pintores ou cabeleireiros. Os dados baseiam-se nas respostas de cerca de 9.000 estagiários a um inquérito representativo realizado entre setembro de 2024 e abril de 2025.

DGB: "Se a formação se tornar algo que os jovens 'têm de poder pagar', isso é uma expressão de falta de apreço"

Até mesmo encontrar a aprendizagem certa é um obstáculo, diz o secretário Federal da Juventude da DGB, Kristof Becker, descrevendo a situação. "Embora os empregadores continuem a queixar-se publicamente da falta de mão de obra qualificada e do número insuficiente de candidatos, muitos jovens não conseguem dar o salto para a formação", afirmou na apresentação do relatório.

O mais importante para os jovens é a boa acessibilidade à empresa, um ambiente de trabalho positivo, o horário de trabalho e a remuneração. A situação financeira, em particular, acaba por ser um obstáculo à entrada no mercado de trabalho.

Em 2025, 62,8% dos estagiários não conseguem viver de forma autónoma com o seu salário, contra menos 6% do que no ano anterior. "Mesmo que estes resultados não sejam surpreendentes, tendo em conta o aumento dos preços das rendas, da mobilidade e do custo dos produtos no supermercado, as coisas não podem nem devem continuar assim", adverte Becker.

"Se a formação se tornar algo que os jovens 'têm de poder pagar', isso não é apenas uma expressão de falta de apreço por eles. Também vai contra os esforços para combater a escassez de mão de obra qualificada, de que os empregadores se queixam frequentemente em voz alta", continua.

Instituto Ifo: "a escassez de competências está a agravar-se"

De facto, as empresas têm atualmente mais dificuldade em encontrar trabalhadores qualificados adequados, segundo os resultados do inquérito económico do Instituto ifo de 21 de agosto. 28,1 por cento das empresas não estão a conseguir trabalhadores qualificados em número suficiente.

"A escassez de mão de obra qualificada aumentou ligeiramente - apesar da persistência de uma economia fraca", afirma Klaus Wohlrabe, investigador do ifo. Em particular, 72,7% das empresas referiram falta de mão de obra nos sectores da consultoria jurídica e fiscal e da auditoria. Metade do sector da logística (51,3%) também está à procura de especialistas adequados e 33,7% das empresas do sector dos serviços referiram escassez.

Porquê? Em comparação com o ano anterior, foram oferecidos um pouco menos lugares de formação, enquanto a procura por parte dos jovens aumentou ligeiramente. Em 2024, uma em cada oito pessoas que procuravam um lugar de formação saiu de mãos vazias. Mais uma vez, as profissões especializadas, nomeadamente no sector alimentar, e as profissões do sector da construção foram particularmente afectadas pelos problemas de recrutamento.

Como melhorar a correspondência entre formandos e empresas?

A DGB propõe que se melhore a oferta de informação, para que os jovens possam conhecer, desde cedo, as profissões disponíveis e as qualificações necessárias. São igualmente necessários incentivos para encorajar as empresas a formarem mais aprendizes e a proporcionarem uma formação de elevada qualidade.

A DGB apela igualmente a um aumento do subsídio mínimo legal de formação para 834 euros ou mais no primeiro ano de formação. Atualmente, a remuneração mínima está ao nível do rendimento mínimo do cidadão (RSI). "Tendo em conta a inflação dos últimos anos, já não é suficiente e deve ser aumentado em pelo menos 152 euros", afirma o Secretário Federal da Juventude, Becker.

O relatório mostra ainda que cerca de um terço tem de fazer horas extraordinárias com muita regularidade. Cozinheiros, vendedores de automóveis e bancários são particularmente afetados. Muitas vezes, não recebem qualquer compensação por esse facto. Um em cada dez estagiários também tem de efetuar tarefas que, originalmente, não têm nada a ver com a sua profissão durante o horário de trabalho.