Aumento da pressão sobre Netanyahu para que chegue a um acordo sobre a libertação dos reféns

Dezenas de milhares de israelitas manifestaram-se, como fazem todos os sábados em Telavive, exigindo que o governo acabe com a guerra e chegue a um acordo para a libertação dos reféns. Netanyahu está a enfrentar uma pressão crescente para chegar a um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza antes que o exército israelita inicie as suas operações para tomar a cidade de Gaza.

No entanto, os políticos de extrema-direita que integram a coligação governamental de Netanyahu opõem-se fortemente a um acordo com o Hamas, tendo os meios de comunicação social noticiado que o ministro das Finanças de extrema-direita, Bezalel Smotrich, disse aos familiares dos reféns que abandonaria a coligação se o primeiro-ministro israelita concordasse com um cessar-fogo.

Ao mesmo tempo, o líder do partido de centro-direita União Nacional, Beni Gants, propôs a Netanyahu a formação de um governo provisório de seis meses "para resgatar os reféns".

"Chegou o momento de formar um governo de resgate dos reféns, que apoiará os militares e terá um prazo limitado. Dentro de seis meses, completaremos estes dois e passaremos às eleições", disse Gants.

"Se Netanyahu não concordar, então saberemos que fizemos tudo", sublinhou Gants.

De acordo com os observadores, é pouco provável que o primeiro-ministro israelita aceite esta proposta.

Gants explicou que este governo vai começar o seu trabalho chegando a um acordo sobre o regresso dos cerca de 50 reféns ainda detidos em Gaza, 20 dos quais se pensa que ainda estão vivos.

"O nosso Estado tem o dever de salvar a vida dos judeus e de todos os cidadãos. Cada refém que está em perigo de morrer pode ser nosso filho, nossa filha", sublinhou Gants.

Os partidos ultra-ortodoxos abandonaram a coligação governamental em julho, deixando Netanyahu sem maioria absoluta no Knesset e dependente dos seus aliados de extrema-direita, que, no entanto, negam qualquer acordo com o Hamas e defendem a continuação da guerra.