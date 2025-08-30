PUBLICIDADE

Israel quer abrandar ou parar completamente a entrada de ajuda no norte de Gaza, disse à agência noticiosa The Associated Press um funcionário que falou sob condição de anonimato.

Esta medida surge no momento em que Israel iniciou a sua ofensiva militar alargada na cidade de Gaza, anunciada no início do mês e condenada a nível internacional.

Na sexta-feira, Israel declarou a cidade sitiada como zona de combate e afirmou que ainda existe uma rede de túneis utilizados pelo Hamas, apesar dos vários ataques em grande escala efectuados na zona durante a ofensiva de quase 23 meses.

De acordo com vários meios de comunicação social, as autoridades hospitalares informaram que pelo menos 50 palestinianos foram mortos em ataques israelitas no sábado, incluindo 26 na cidade de Gaza.

À medida que os militares intensificaram os seus ataques à cidade de Gaza na semana passada, Israel apelou aos palestinianos para que evacuassem para o sul da faixa, uma medida contra a qual a Cruz Vermelha alertou.

"Uma evacuação em massa da cidade de Gaza não só é impraticável como incompreensível", afirmou a presidente do CICV, Mirjana Spoljaric, numa declaração no sábado.

"Tal evacuação desencadearia um movimento maciço de população que nenhuma zona da Faixa de Gaza pode absorver, dada a destruição generalizada das infra-estruturas civis e a extrema escassez de alimentos, água, abrigos e cuidados médicos", acrescentou.

Os oficiais de segurança israelitas parecem reconhecer os desafios logísticos, dizendo aos meios de comunicação locais que a evacuação da cidade de Gaza está a ser mais lenta do que o previsto.

Spoljaric exigiu que todos os civis sejam protegidos pelo direito internacional humanitário, "quer partam ou fiquem para trás, e devem ser autorizados a regressar a casa".

Uma criança palestiniana de 3 anos dorme numa carroça puxada por um cavalo enquanto a sua família deslocada foge do norte da Faixa Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. AP Photo/Abdel Kareem Hana

Os grupos de ajuda humanitária também alertaram para o facto de a evacuação em grande escala poder agravar ainda mais a grave crise humanitária. No início deste mês, a principal autoridade em matéria de crises alimentares confirmou que a cidade de Gaza estava a passar fome e que meio milhão de pessoas em toda a faixa enfrentavam níveis catastróficos de fome.

Na quinta-feira, a ONU anunciou que 23 000 pessoas tinham sido evacuadas durante a semana, muitas das quais foram obrigadas a abandonar as suas casas mais do que uma vez. No entanto, muitos na cidade de Gaza dizem que não há nenhum sítio seguro para onde ir.