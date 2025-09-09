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Crédito à habitação subsidiado por governo húngaro aumenta a procura

Venda de imóveis em Pécs, 2025.09.03.
Venda de imóveis em Pécs, 2025.09.03. Direitos de autor  Euronews
Direitos de autor Euronews
De Gábor Tanács
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O regime de crédito à habitação com juro de 3% foi lançado pelo governo de Orbán há uma semana. É certo que a procura aumentou e que os bancos vão beneficiar com isso, mas os agentes do setor ainda estão à espera de maior clarificação

Há filas junto aos bancos e às conservatórias da Hungria, depois de o governo do país ter lançado o programa de crédito subsidiado à habitação na compra da primeira casa, abaixo do limiar de 100 milhões de florins para apartamentos e de 150 milhões de florins para moradias, e abaixo do limiar de 1,5 milhões de florins por metro quadrado, de modo a que as pessoas elegíveis possam obter um empréstimo a 3% de juros, em vez da taxa de mercado de 6%-7%.

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O regime estimulou claramente o mercado.

"Comparado com o anúncio do programa, já vimos um aumento de 90% nas chamadas na primeira semana de setembro face ao final agosto, e isto não se concentrou apenas nas grandes cidades e em Budapeste, mas também nas pequenas localidades, onde o interesse pelos imóveis aumentou pelo menos 40-50%", disse László Balogh, economista-chefe da ingatlan.com, à Euronews.

"Em setembro, quando o programa foi lançado, o mercado imobiliário já estava muito dinâmico, com cada vez mais propriedades à venda".

"Há um aumento geral do interesse", continua Balogh.

"O Home Start não está apenas a convidar e a forçar aqueles que comprariam a sua primeira casa com um empréstimo de 3% a entrar no mercado, mas muitos entraram no mercado devido ao efeito de aumento de preços pela onda de procura, porque não estão a comprar uma casa ao abrigo do Home Start, mas querem antecipar-se à corrida aos preços da habitação, por isso temos visto mais interesse noutros tipos de propriedades. Tipicamente, o mercado de casas novas trará mudanças, com poucas casas a atingir o limite de preço por metro quadrado, mas, para as propriedades mais caras, será mais difícil encontrar compradores".

Crédito continua a aumentar

A Hungria é um dos mercados imobiliários de mais rápido crescimento na União Europeia (UE), com os preços das casas a aumentarem 3,5 vezes em 10 anos. De acordo com o site ingatlan.com, o aumento de 1-2% registado desde o início do programa não é particularmente elevado, mas a maioria dos intervenientes no mercado espera um aumento a longo prazo entre 10% e 20%. Para além dos compradores, os beneficiários do regime são os bancos.

"Na primeira semana, registámos um aumento do interesse, mas não se trata de uma amostra representativa", declarou à Euronews Anna Florova, diretora de crédito do OTP Bank.

"Desde que os pormenores do programa foram publicados, muitos clientes começaram a fazer novos cálculos, alguns retiraram os seus pedidos de empréstimo, outros renegociaram os anteriores. A procura acumulada das semanas anteriores também já chegou, mas basicamente esta primeira semana tem sido para reunir documentos, submeter pedidos e começar a processá-los. O elevado número de pedidos significa que temos de pensar em como podemos melhorar este processo".

"O mercado deste ano era maior do que o do ano passado, mesmo antes de o programa ter sido anunciado, mas, mesmo em comparação com as nossas previsões, esperamos um acréscimo líquido de 250 mil milhões, um aumento saudável de 15%", adiantou.

"De facto, esperamos um total de 350-450 mil milhões de empréstimos Home Start, mas alguns deles irão substituir empréstimos do mercado ou outros tipos de empréstimos bonificados, pelo que, no geral, esperamos um crescimento inferior a esse valor. No entanto, não podemos dizer exatamente qual será esse crescimento, porque muito depende da oferta de imóveis, e as regras do Banco Nacional Húngaro para travar a dívida vão mudar a partir de 1 de janeiro, o que também pode afetar o mercado".

Crédito barato para quase todos

Apesar de o programa se destinar a jovens que pretendem comprar a sua primeira casa, não há limite de idade, não é necessário ser proprietário de uma casa anterior e até os estrangeiros com seis meses de emprego na Hungria podem candidatar-se.

"Há um interesse muito variado, porque se alguém não possuir mais de 50% de uma propriedade, pode candidatar-se ao programa", disse à Euronews Andrea Kovács, agente imobiliária da Duna House em Pécs.

Kovács também referiu que se registou um aumento significativo do interesse em Pécs, especialmente na faixa de preço de 50-60 milhões de florins, segmento em que ainda há oferta disponível na cidade.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, incluiu o programa no seu discurso em Bishkek entre as medidas que espera que o ajudem a ganhar as eleições de 2026. Nos primeiros doze meses, o subsídio estatal de juros será coberto pelas receitas do imposto sobre a compra de habitação, mas a partir daí a medida será um encargo para o orçamento húngaro durante 24 anos.

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