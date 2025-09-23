Um homem acusado de apontar um laser ao helicóptero presidencial norte-americano Marine One, enquanto Donald Trump se encontrava a bordo, foi detido sob acusação de crime federal.

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Jacob Samuel Winkler, 33 anos, de Washington, é o acusado de um crime que pode ter uma pena máxima de prisão de cinco anos.

O Marine One estava a voar no sábado, perto da Casa Branca, quando um agente de patrulha dos Serviços Secretos dos EUA viu "Winkler a caminhar num passeio, em topless e a falar sozinho", segundo comunicado.

O agente disse que apontou uma lanterna ao jovem, que aparentemente retaliou apontando-lhe um raio laser vermelho à cara.

Quando o Marine One sobrevoava o local, Winkler olhou para cima e apontou o laser para o helicóptero. Depois de ter sido algemado, o suspeito insistiu" em pedir desculpa ao presidente dos Estados Unidos", como refere o depoimento.

O processo judicial não indica se alguém a bordo do helicóptero reparou no laser, mas de acordo com a procuradora dos EUA Jeanine Pirro a conduta de Winkler poderia ter cegado temporariamente ou desorientado um piloto, colocando o Marine One em risco de colisão aérea com outras aeronaves na área.

"Este comportamento põe em perigo o Marine One e todas as pessoas a bordo", disse Pirro num comunicado. "Se se envolverem neste ato, serão identificados e processados em toda a extensão da lei."

Winkler disse aos investigadores que apontou o laser "a todo o tipo de coisas, como sinais de stop", e não sabia que não podia apontá-lo ao Marine One, de acordo com o depoimento.

Os investigadores também encontraram uma pequena faca na sua posse.