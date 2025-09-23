O funeral de Kirk foi um ponto de inflexão para Trump?

Foi parte memorial e parte grito de guerra: durante mais de cinco horas, os maiores nomes do universo de Donald Trump reuniram-se nos arredores de Phoenix para se dirigirem aos fiéis do MAGA.

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Apelaram às dezenas de milhares de pessoas presentes no estádio - e ao país em geral - para que levassem por diante a missão conservadora de Charlie Kirk de se envolver com a juventude americana e de injetar mais cristianismo no governo dos EUA.

Kirk sempre esperou influenciar a política através da fé - trazer "o Espírito Santo para um comício de Trump", disse à multidão Tyler Bowyer, um dos principais executivos da Turning Point Action, o grupo de defesa política fundado por Kirk em 2019.

Missão cumprida. Dentro do estádio, a atmosfera lembrava mais um serviço religioso estridente de uma megaigreja do que um memorial moderado.

Trump elogiou o ativista assassinado como um "mártir" - um homem que lutou no campo de batalha político e foi abatido pela bala de um assassino.

Dependendo da perspetiva das pessoas, o presidente estava combativo ou nervoso.

O assassinato de Kirk, de 31 anos, chocou a administração Trump como nunca antes.

Em Kirk, viram um discípulo do presidente que tinha dedicado a sua vida a converter os jovens à causa conservadora - um grupo de eleitores fundamental, mas pouco fiável, uma massa crítica que apoiou Trump em 2024 e de que o seu sucessor precisará em 2028.

Muitos oradores disseram esperar que a morte de Kirk revitalize a base de poder conservadora-evangélica nos EUA antes das eleições para o Congresso e para a presidência em 2026 e 2028.

Nessas eleições, os republicanos defenderão a sua "tríade", o controlo da Casa Branca e das duas Câmaras do Congresso.

Foi notável que, dos cerca de 100.000 presentes na cerimónia, muitos eram os jovens a quem Kirk se dirigia.

Mas será que o legado de Kirk vai levar mais eleitores às urnas?

Um momento político delicado para Trump

A cerimónia fúnebre ocorreu num momento político delicado para Trump, com as primárias para as eleições intercalares do próximo ano a entrarem no radar do público.

E as últimas sondagens sugerem uma profunda insegurança e uma grande insatisfação entre os americanos - que estão a colocar diretamente à porta de Trump.

Numa sondagem da AP-NORC realizada dias depois do assassinato de Kirk, as perspetivas sobre o rumo do país pioraram dramaticamente.

E é entre os republicanos que este sentimento é particularmente pronunciado.

Atualmente, apenas 49% dos republicanos vêem a nação no rumo certo, contra 70% em junho.

Esta mudança maciça é ainda mais evidente entre as mulheres e as pessoas com menos de 45 anos, o grupo etário crítico que Kirk tentou alargar para os republicanos.

Em geral, cerca de um quarto dos americanos (republicanos, democratas e independentes) acredita que o país está no bom caminho, contra cerca de 40% em junho.

As entrevistas com os republicanos que participaram na sondagem sugerem que a violência política e as preocupações com a discórdia social estão a desempenhar um papel na notável mudança de humor.

Mas também mencionaram questões típicas como o emprego e a economia.

As sondagens de Trump caíram a pique

E aqui, os índices de aprovação de Trump caíram a pique.

Na sondagem da AP-NORC, 62% dos inquiridos dizem desaprovar a forma como o presidente Trump está a lidar com a economia (contra 53% em agosto), 63% estão insatisfeitos com a sua política comercial.

Uma sondagem do Washington Post-Ipsos, também realizada após a morte de Kirk, traça um quadro negativo semelhante da presidência de Trump, oito meses após o início do seu segundo mandato.

Nesta sondagem, os inquiridos desaprovam por larga margem a forma como Trump está a lidar com as tarifas (64%) e com a economia em geral (59%).

E, de acordo com uma sondagem Yahoo/YouGov do início de setembro, 62% dos inquiridos desaprovam a forma como Trump está a lidar com a inflação e o custo de vida.

Estes números sobre a economia podem ser especialmente preocupantes para os republicanos antes das intercalares. Mais de dois terços dos americanos descrevem o estado da economia como "mau" ou "não tão bom".

Quando, na semana passada, a pivô da Fox News, Martha MacCallum, perguntou a Trump sobre os números igualmente maus das sondagens da rede conservadora sobre a economia, Trump respondeu com um tom de voz pouco firme.

"As sondagens da Fox, tenho de vos dizer, já vos disse antes, são as piores sondagens que alguma vez tive... Já disse ao Rupert Murdoch para arranjar um novo especialista em sondagens, porque ele não presta".

Estratega republicano otimista para as intercalares do próximo ano

Apesar dos atuais fortes ventos contrários para Trump nas sondagens, os estrategas republicanos vêem uma linha de esperança no horizonte.

Eles acreditam que a angústia e a raiva pelo assassinato de Kirk galvanizaram os jovens conservadores. Um apoio que eles esperam que possa ajudar a ganhar votos nas urnas em 2026.

"O que Charlie iniciou foi um movimento maciço - claramente ajudou o presidente Trump em grande medida, provavelmente mais do que qualquer outra pessoa com o voto dos jovens em 2024", disse Joe Mitchell, fundador do Run GenZ, um grupo que incentiva jovens conservadores a concorrer a cargos eletivos. "E depois de ele ter sido assassinado, isso vai aumentar dez vezes do ponto de vista da participação dos eleitores".

Republicanos como Mitchell dizem que já registaram um aumento do envolvimento nos dias que se seguiram à morte de Kirk, sob a forma de doações financeiras e de inscrições de voluntários.

E prometem encontrar mais formas de o aproveitar nos próximos meses, ansiosos por encontrar formas eficazes de persuadir os jovens conservadores a juntarem-se às suas campanhas.

"Estamos empenhados em conquistar todos os votos e em dar continuidade ao movimento de Charlie Kirk, que inspirou uma nova geração de conservadores", afirmou Mike Marinella, porta-voz do National Republican Congressional Committee.