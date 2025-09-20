PUBLICIDADE

A caminho do trabalho, na pequena cidade de Orem, no Utah, David Young diz à Euronews que a zona está cheia de "todas as fés e tipos de pessoas diferentes, e praticamente todo o tipo de pessoas que se possa imaginar".

"Mas é um bairro familiar", acrescenta Young.

Young é o presidente da câmara da cidade de 100.000 habitantes que se tornou o centro das atenções dos meios de comunicação social a nível mundial na semana passada, quando um influenciador e comentador da extrema-direita foi morto a tiro em frente a uma grande multidão durante um evento na Universidade de Utah Valley, diante dos seus próprios olhos.

Ao passar pelos seus eleitores, o presidente da Câmara parecia ainda estar a processar os acontecimentos da semana anterior.

"Quer dizer, raramente temos assassínios. Não temos quase nenhum crime. Vemos isso na televisão e vemos outros sítios que o têm, mas nós não temos isso aqui. É uma coisa tão estranha".

O tom das suas palavras é quase idêntico ao do deputado estadual Nelson T. Abbott, que falou separadamente com a Euronews.

"Ouvimos falar de coisas como esta em todo o mundo ou em todo o país, mas não em Orem, no Utah. Não é assim que fazemos as coisas aqui", disse Abbott.

A tristeza pelo sucedido não vem só dos políticos desta pequena cidade. Um residente disse que as pessoas em Orem "consideram-na uma cidade pequena... uma cidade universitária" vibrante e cheia de jovens. Este facto, segundo ele, só veio aumentar a sensação de choque.

Na sequência do assassinato de Kirk, as pessoas de ambos os lados da divisão política envolveram-se numa guerra crescente de palavras, uma luta que as pessoas em Orem dizem estar a tentar ignorar.

Isto não representa a nossa comunidade

Durante a longa conversa que o Euronews teve com o presidente da câmara, Young, este admitiu que o papel que assumiu depois do assassinato mudou radicalmente. Estava habituado a lidar com os meios locais, mas não com a atenção nacional e até internacional.

Descrevendo-se a si próprio como um "político em teoria, mas não na realidade", queria gerir a cidade como geria o seu negócio, mas os acontecimentos recentes mudaram drasticamente as coisas. Young referiu-se à vigília por Kirk, na qual discursou na cidade e que contou com a presença de milhares de pessoas no dia 11 de setembro, um dia depois do tiroteio.

"Mais de 3.000 pessoas compareceram. E eu estava a discursar nessa vigília. Foi uma experiência difícil, porque olhar para aquela multidão e para muitos jovens e ver a tristeza nos seus rostos e as lágrimas nos seus olhos, nunca tinha feito um discurso para um grupo como aquele".

O autarca apelou à união, tal como o congressista em Washington que representa a cidade, Mike Kennedy, que falou em exclusivo à Euronews e defendeu que "a história da América sempre foi a história de pessoas que, apesar de profundamente divididas, escolheram a união em vez da amargura, a esperança em vez do desespero".

Clientes fazem fila na caixa da loja de armas Gunnies, em Orem Courtesy of Gunnies

Um residente chamado Robert disse à Euronews que a cidade se sentiu relativamente unida no rescaldo. "Toda a gente está triste por um homem, que é pai e marido, e que estava a tentar fazer aquilo em que acreditava ter sido baleado sem sentido a 10 quarteirões de onde estamos".

Os políticos do Utah, a todos os níveis, têm evitado frequentemente o vitríolo do debate mais alargado a nível nacional e online. O governador do Utah, Spencer Cox, foi elogiado pelos residentes, bem como pelos republicanos e, embora de forma mais silenciosa, pelos democratas, pela sua reação, apelando à calma.

Nas ruas de Orem, pelo menos, o deputado estadual Abbott sugeriu que as pessoas tinham dado ouvidos a esses apelos. "As crianças ainda estão a brincar na rua. Vemos estudantes universitários a passear na rua ou a andar de bicicleta. As pessoas não estão a ver o mundo de forma muito diferente".

"A nossa resposta a esta tragédia tem sido mantermo-nos juntos e continuar essa história (de unidade)", concluiu Kennedy.

No entanto, não é preciso ir muito longe da cidade para encontrar um quadro menos coeso.

'Muita raiva e mágoa'

Apenas a algumas dezenas de quilómetros a norte, na capital do estado, a deputada estadual democrata Sahar Hayes apresenta um quadro muito diferente.

"É uma altura assustadora para ser democrata no Utah", explica à Euronews, descrevendo as mensagens de voz "carregadas de palavrões" e até ameaças de morte que ela e os seus colegas receberam nos dias anteriores.

Apesar de isto se ter tornado normal para os políticos de ambos os lados atualmente, ela diz que o volume de abusos e o extremo do seu conteúdo foram "sem precedentes".

Em mensagens partilhadas com a Euronews, uma pessoa acusou a deputada estadual - que é o único membro abertamente homossexual e faz parte de uma pequena minoria de democratas na legislatura do Utah - e os seus colegas de serem apoiantes de "assassinos, pedófilos, esquisitos... direitos dos homossexuais".

O Partido Democrata representa menos de 20% de toda a legislatura. Um outro deputado apelou à criação de uma lei em nome de Charlie Kirk para trazer de volta as execuções públicas fora da legislatura, oferecendo dicas sobre como construir forcas.

ARQUIVO: Uma pessoa segura uma bandeira dos EUA no tejadilho de um camião em homenagem a Charlie Kirk na Universidade de Utah Valley, em Orem, a 13 de setembro de 2025 AP Photo

Hayes acrescentou que ela e outros membros da comunidade LGBTQ+ do estado sentiram-se particularmente visados, devido às histórias que circulam nos meios de comunicação social sobre a relação do atirador com a sua companheira de quarto, que a FOX NEWS diz ser transgénero, mas esta informação não está confirmada.

"Acho lamentável que a colega de quarto de Tyler Robinson esteja a ser arrastada para isto, porque nem sequer sabemos se ela se assumiu perante a família. Realmente parece que está a pintar uma narrativa direcionada porque eles não atiraram em ninguém", ponderou Hayes.

Num ponto relacionado, ela falou sobre a própria linguagem de Kirk sobre a comunidade LGBTQ+, e a preocupação de que as pessoas estivessem a ser alvo porque acreditavam na sua opinião de que era "correto não chorar alguém que lutou ativamente contra a nossa própria humanidade".

De acordo com a deputada estadual, a culpa é da administração Trump, cuja linguagem ela viu como "inflamadora", apontando para o popular programa de Jimmy Kimmel que foi cancelado depois de ter criticado a reação de Trump à morte de Kirk's no seu monólogo habitual do programa.

Ela não foi a única. Michael, um autodenominado conservador radical de uma família de tendência liberal, que frequentou a Universidade de Utah Valley e "concordou com 75% do que Kirk disse", argumentou que "os lados estavam a tender para o mesmo erro de restringir o discurso ou qualquer liberdade".

Ele citou o nome da Procuradora-Geral Pam Bondi, que disse que iria "absolutamente atacar" aqueles que propagassem "discurso de ódio" sobre Kirk.

Até o representante Abbott foi firme na sua convicção de que "o governo não tem qualquer papel na perseguição ou acusação criminal ou na tomada de medidas contra pessoas que fizeram comentários inapropriados e fizeram pouco caso" da morte de Kirk.

Representantes da administração Trump, nomeadamente o vice-presidente JD Vance - um amigo íntimo de Kirk - apelaram também à unidade nacional na sequência do assassinato.

O próprio Vance disse que estava "desesperado" por essa união quando foi convidado para apresentar o podcast Charlie Kirk Show na segunda-feira.

No entanto, o vice-presidente dos EUA também disse que as pessoas que celebram a morte de Kirk precisam de ser denunciadas e responsabilizadas.

"Chamem-nas e, se calhar, chamem o seu empregador", disse Vance. "Não acreditamos na violência política, mas acreditamos na civilidade".

Entretanto, em Orem, a questão da liberdade de expressão foi eclipsada por outra emenda constitucional.

Um apelo às armas?

Para os seus 100.000 habitantes, a cidade de Orem tem quatro lojas de armas. Como disse o presidente da câmara: "As pessoas têm armas por aqui. Eu tenho armas e acreditamos na Segunda Emenda. Caçamos muito. Também as queremos para proteção".

Michael dá aulas de manuseamento de armas, incluindo para crianças. "Toda a gente na rua tem uma arma de fogo e vamos disparar regularmente. É apenas uma atividade de bairro", disse.

A Euronews falou com representantes das quatro lojas, três das quais referiram um aumento das vendas no rescaldo do tiroteio na Universidade de Utah Valley.

Gunnies e Ready Gunner, a que um representante de uma loja rival se referiu como "lojas de conveniência geral para armas", disseram que o aumento da atividade foi "significativo".

"Provavelmente vendemos o dobro das armas de fogo do que o normal na semana passada, quase exclusivamente armas de mão dissimuláveis", disse um representante da loja, acrescentando que se trata de um grupo demográfico diferente.

"Eu diria que 80% dos nossos clientes têm 40 anos ou mais. Na semana passada, provavelmente metade das pessoas que entraram pela porta tinham menos de 25 anos". Quase todos eram estudantes universitários, afirma.

"Isto mudou a perspetiva de muitos dos nossos clientes, que coisas como o tiroteio de Kirk acontecem em todo o lado, e foi uma espécie de abertura de olhos para muitas pessoas".

As aulas de Michael estão agora completamente esgotadas.

Residentes de Orem, incluindo menores, aprendem a disparar numa das aulas de Michael Courtesy of Appleseeed Range

Quando a Euronews falou com alguém da Ready Gunner, essa pessoa contou uma história semelhante. "Sim, as vendas aumentaram muito", exclamou, antes de desligar o telefone. "Não posso falar agora, estou muito ocupado a verificar os antecedentes" dos muitos novos clientes, disse o mesmo representante.

O Centro de Investigação Pew, sediado nos EUA, publicou este ano um relatório em que afirma que 47 000 pessoas morreram de ferimentos provocados por armas de fogo nos EUA em 2023, o último ano com dados anuais completos disponíveis. Na UE, que tem mais população (450 milhões) do que os EUA (340 milhões), esse número é ligeiramente inferior a 7 000.

No entanto, no Utah, onde quase metade dos habitantes possui uma arma de fogo, poucos viram as armas como o problema. Mesmo a deputada democrata referiu-se a medidas de "segurança das armas" e não a proibições diretas.

No entanto, ela afirmou que "Charlie Kirk provavelmente ainda estaria vivo se o assassino tivesse uma faca, certo?"

"Por exemplo, se ele o tivesse atacado no palco, ele ainda estaria aqui", disse Hayes.

Em Orem, o presidente da câmara Young discordou.

"Acho que não teria feito a mínima diferença, porque era isso que o atirador queria fazer."