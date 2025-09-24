Quase 700 operacionais, acompanhados de mais de duas centenas de meios terrestres, continuam empenhados no combate ao incêndio que deflagrou, na tarde de domingo, no concelho algarvio de Aljezur, e que depois alastrou a Lagos. Os números constam no site da Proteção Civil, numa manhã em que nove aeronaves estão também já envolvidas nos trabalhos.

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Em ponto de situação feito na manhã de quarta-feira, à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve informou que se registaram, durante a noite, "algumas reativações na zona da Feiteira", em Aljezur, as quais "foram sendo controladas pelos operacionais no terreno".

A mesma fonte adiantou ainda que, de momento, não existem habitações em risco e que não há vítimas a registar. No entanto, será feita nova avaliação da situação no terreno ainda esta manhã.

De recordar que a ocorrência tinha sido já dada como dominada a 70% na manhã de segunda-feira. Porém, várias reativações que se registaram, durante essa tarde, acabaram por voltar a complicar a situação no terreno.

O incêndio deflagrou ao início da tarde de domingo, na freguesia de Bordeira, no concelho de Ajezur. No entanto, acabou por expandir-se também para o concelho vizinho de Lagos, afetando as freguesias de Bensafrim e Barão de São João, nomeadamente. Já na terça-feira, segundo noticiado pela RTP, contabilizou-se uma nova ignição em São Marcos da Serra, em Silves.

Desde domingo, segundo dados do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) citados pela Lusa, há registo de 12 pessoas que receberam assistência devido a ferimentos ligeiros até terça-feira, com apenas três a terem necessitado de cuidados hospitalares.

Cerca de 30 concelhos em perigo máximo de incêndio

Num dia em que são esperadas temperaturas máximas a rondar os 30ºC em algumas zonas do país, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta que cerca de 30 concelhos estão hoje em perigo máximo de incêndio rural.

Em causa estão municípios localizados nos distritos de Viseu, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro, segundo um balanço inicialmente avançado pela agência Lusa. Vários outros concelhos do país, especialmente do interior norte e centro, mas também do Algarve, estão em situação de perigo muito elevado de incêndio rural.

O incêndio em Aljezur trata-se do único atualmente em curso em Portugal, já que o fogo que lavrava em Montalegre, no distrito de Vila Real, desde sábado, foi dado como dominado pelas 22:30 de terça-feira.