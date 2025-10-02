O Papa Leão XIV interveio na política norte-americana pela primeira vez no seu papado, comentando na quinta-feira as questões quentes que agitam a cena política nacional, desde o aborto à imigração.

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O primeiro pontífice nascido nos EUA apelou ao respeito por ambas as partes, mas também apontou contradições nos debates em torno do movimento anti-aborto ou "pró-vida".

Sem nomear ninguém, o Papa afirmou que ser pró-vida significa apoiar essa ideologia de forma generalizada, e não apenas de forma selectiva no que diz respeito ao aborto.

"Alguém que diz ser contra o aborto mas é a favor da pena de morte não é realmente pró-vida", disse o Pontífice natural de Chicago.

Papa Leão XIV na Praça de São Pedro, no Vaticano Gregorio Borgia/AP

"Alguém que diz ser contra o aborto, mas está de acordo com o tratamento desumano dos imigrantes nos Estados Unidos, não sei se é pró-vida", acrescentou.

A doutrina da Igreja Católica proíbe o aborto, mas também se opõe à pena capital, considerando-a "inadmissível" em todas as circunstâncias. Os bispos norte-americanos e o Vaticano têm apelado fortemente a um tratamento humano dos migrantes, citando o mandamento bíblico de "acolher o estrangeiro".

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, contestou as preocupações levantadas pelo Papa sobre o tratamento dos imigrantes, afirmando que "rejeitaria a existência de um tratamento desumano dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos sob esta administração". Leavitt sublinhou que a administração Trump "está a tentar fazer cumprir as leis da nossa nação da forma mais humana possível".

Papa Leão XIV na Praça de São Pedro, no Vaticano Gregorio Borgia/AP

Os comentários do Pontífice surgiram quando foi questionado sobre os planos do Cardeal Blase Cupich, de Chicago, para entregar um prémio de mérito vitalício ao Senador Dick Durbin, do Illinois, pelo seu trabalho na ajuda aos imigrantes.

Os planos de Cupich suscitaram críticas por parte dos bispos conservadores dos EUA, uma vez que Durbin, um legislador democrata, é um defensor acérrimo do direito ao aborto feminino, o que vai contra a posição oficial do Vaticano.

O Papa - natural de Chicago - disse que não estava a par da disputa sobre o prémio, mas observou que é essencial olhar para o historial geral do senador ao longo das suas quatro décadas de serviço.

"Não sei se alguém tem toda a verdade, mas gostaria de pedir, antes de mais, que haja um maior respeito uns pelos outros e que procuremos juntos ser seres humanos", disse o Papa.

Presidente da Comissão Judiciária do Senado, Dick Durbin J. Scott Applewhite/AP

"Neste caso, como cidadãos norte-americanos ou cidadãos do estado de Illinois, bem como católicos, temos de analisar atentamente todas estas questões éticas e encontrar o caminho a seguir nesta Igreja. O ensino da Igreja sobre cada uma destas questões é muito claro", afirmou.

Cupich foi um conselheiro próximo do falecido Papa Francisco, que defendeu firmemente a doutrina católica contra o aborto, mas também criticou a politização do debate pelos bispos dos EUA.

Alguns bispos apelaram à recusa da comunhão a políticos católicos que apoiassem o direito ao aborto, incluindo o antigo presidente dos EUA Joe Biden.

Cardeal Blase Cupich numa missa durante a celebração do Papa Leão XIV pela Arquidiocese de Chicago em junho de 2025 Pat Nabong/Chicago Sun-Times

Durbin foi impedido de receber a comunhão na sua diocese natal de Springfield em 2004. O Bispo de Springfield, Thomas Paprocki, manteve a proibição e foi um dos bispos que se opuseram fortemente à decisão de Cupich de honrar o senador.

Desde então, o senador Durbin recusou o prémio, devido à controvérsia, o que foi recebido positivamente entre os bispos conservadores.

O Cardeal Cupich, no entanto, referiu estar triste com a decisão de Durbin e reiterou que a sua decisão de o nomear para o prémio se devia apenas à sua "contribuição para a reforma da imigração".

O cardeal de Chicago apelou a uma maior unidade e a uma menor polarização para fazer avançar o papel da Igreja na cena política dos EUA.