México acelera a busca por desaparecidos devido às chuvas

O governo mexicano informou esta terça-feira que "continua a trabalhar" nas buscas pelos desaparecidos, bem como na reabilitação das milhares de casas que foram afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias, em consequência da passagem do furacão Priscilla e da tempestade tropical Raymond, que se formaram na costa ocidental do México e já se dissiparam.

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"O governo do México, através do Sistema Nacional de Proteção Civil (Sinaproc), continua a trabalhar de forma coordenada para reabilitar estradas e vias, bem como realizar trabalhos de limpeza e higienização nas comunidades afetadas pelas recentes chuvas, priorizando a segurança e o bem-estar da população", anunciou a Secretaria de Segurança e Proteção Cidadã através de um comunicado.

Nesse sentido, a presidência mexicana organizou uma reunião virtual com o Comité Nacional de Emergências para "acompanhar" as ações de resgate e recuperação que estão a ser desenvolvidas nos cinco estados afetados pelas chuvas no centro do país: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro e San Luis Potosí.

A presidente, Claudia Sheinbaum, já visitou algumas das zonas afetadas. As autoridades estimam, de forma preliminar, que cerca de 100.000 casas foram afetadas pelas chuvas e deslizamentos de terra. Para enfrentar os trabalhos de reconstrução, o governo anunciou que conta com uma verba "orçamental para emergências" de 19 mil milhões de pesos (cerca de 885 milhões de euros).

Além disso, "para atender de forma integral às necessidades das comunidades afetadas", segundo o Comité Nacional de Emergências, "foram enviadas brigadas e recursos especializados aos estados mais afetados, realizando ações concretas de socorro, fornecimento de alimentos e água potável, assistência médica, reabilitação de estradas e vias, bem como limpeza e higienização de espaços públicos".

Na segunda-feira, o governo do México anunciou a morte de pelo menos 64 pessoas e o desaparecimento de outras 65 devido às chuvas. Em todo o país, foram abertos 146 abrigos e estima-se que abriguem mais de 5.000 pessoas nesta altura.