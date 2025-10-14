Presidente de Madagáscar foge do país depois de unidade militar se juntar aos protestos antigovernamentais

O presidente de Madagáscar, Andry Rajoelina, afirma ter fugido do país, temendo pela sua vida, na sequência de protestos anti-governamentais que se prolongaram por várias semanas e que conduziram a uma rebelião militar.

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Os atuais protestos anti-governamentais liderados pela Geração Z atingiram um ponto crucial no sábado, quando a unidade militar de elite conhecida como CAPSAT se juntou, apelando à demissão de Rajoelina e dos seus ministros.

Este facto levou Rajoelina a afirmar que estava em curso uma tentativa ilegal de tomada do poder na ilha do Oceano Índico e a abandonar o país.

Manifestantes que protestam contra os cortes crónicos de eletricidade e água confrontam a polícia de choque em Antananarivo, Madagáscar, terça-feira, 30 de setembro de 2025. AP Photo/Mamyrael

"Fui forçado a encontrar um lugar seguro para proteger a minha vida", disse Rajoelina no seu discurso noturno transmitido na página oficial da presidência no Facebook.

O discurso também deveria ter sido transmitido pela televisão de Madagáscar, mas foi adiado durante horas depois de os soldados terem tentado tomar o controlo dos edifícios da emissora estatal, de acordo com o gabinete do presidente.

Rajoelina apelou ao diálogo "para encontrar uma saída para esta situação" e disse que a Constituição deve ser respeitada. Não disse como deixou Madagáscar nem onde se encontrava, mas há relatos de que terá sido levado para fora do país num avião militar francês.

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês recusou-se a comentar esses relatos.

Madagáscar é uma antiga colónia francesa e Rajoelina tem alegadamente cidadania francesa, o que tem sido uma fonte de descontentamento para alguns malgaxes durante anos.

Soldados são recebidos por pessoas que se reúnem para uma cerimónia de homenagem aos manifestantes mortos durante um recente protesto antigovernamental em Antananarivo, Madagáscar, 12 de outubro de 2025. AP Photo/Mamyrael

É a maior agitação que a nação insular africana de 31 milhões de habitantes enfrenta desde que Rajoelina chegou ao poder. Começou a 25 de setembro por causa de cortes crónicos de água e eletricidade, transformando-se numa bola de neve de descontentamento mais amplo com Rajoelina e o seu governo.

O próprio Rajoelina chegou ao poder como líder de um governo de transição na sequência de um golpe de Estado apoiado pelos militares em 2009.

A mesma unidade militar de elite CAPSAT que se rebelou contra Rajoelina foi importante para a sua chegada ao poder.

"Resposta violenta" aos protestos

A unidade CAPSAT afirmou que controla agora todas as forças armadas de Madagáscar e nomeou um novo oficial encarregado das forças armadas, que foi aceite pelo ministro da Defesa na ausência de Rajoelina.

O comandante da CAPSAT, Michael Randrianirina, disse que os seus soldados tinham decidido apoiar os manifestantes, mas negou a existência de um golpe de Estado. Disse aos jornalistas que cabe ao povo de Madagáscar decidir o que acontece a seguir.

Embora os soldados da CAPSAT tenham trocado tiros com as forças de segurança durante o fim de semana, não houve grandes combates nas ruas, e os soldados que circulavam em veículos blindados e agitavam bandeiras de Madagáscar foram aplaudidos pelas pessoas na capital Antananarivo.

Soldados são recebidos por pessoas que se reúnem para uma cerimónia de homenagem aos manifestantes mortos durante um recente protesto antigovernamental em Antananarivo, Madagáscar, 12 de outubro de 2025. AP Photo/Mamyrael

As Nações Unidas afirmam que os protestos causaram a morte de pelo menos 22 pessoas e dezenas de feridos, criticando a "resposta violenta" das autoridades malgaxes ao que eram protestos largamente pacíficos nos primeiros dias do movimento. O governo contestou o número de mortos.

O antigo primeiro-ministro de Madagáscar durante a governação de Rajoelina e um dos conselheiros mais próximos do presidente também fugiram do país e chegaram à ilha vizinha das Maurícias durante a madrugada de domingo, informou o governo mauriciano. As Maurícias afirmaram não estar "satisfeitas" com o facto de o avião privado ter aterrado no seu território.

Os manifestantes da Geração Z que iniciaram a revolta mobilizaram-se através da Internet e dizem ter-se inspirado nos protestos que derrubaram governos no Nepal e no Sri Lanka.