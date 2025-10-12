Presidente de Madagáscar confirma que há um golpe de Estado em curso

O presidente de Madagáscar, Andry Rajoelina, afirmou no domingo que está em curso uma tentativa de golpe de Estado no país, depois de uma unidade de elite do exército, conhecida como CAPSAT, ter reivindicado o controlo das forças armadas.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O grupo apelou ao presidente para que se demitisse, na sequência dos protestos liderados por jovens contra o governo.

A declaração do gabinete de Rajoelina diz que o presidente "deseja informar a nação e a comunidade internacional que uma tentativa de tomar o poder ilegalmente e pela força" foi "iniciada".

"Tendo em conta a extrema gravidade desta situação, o gabinete do presidente condena veementemente esta tentativa de desestabilização e apela a todas as forças da nação para se unirem em defesa da ordem constitucional e da soberania nacional", lê-se.

O gabinete de Rajoelina não forneceu pormenores sobre quem estaria por detrás da tentativa, e não foram visíveis sinais de violência nas ruas no domingo.

A situação ocorre após três semanas dos protestos mais significativos da nação insular, e a unidade de elite CAPSAT alegou ter assumido o controlo das forças armadas.

No domingo, o ministro das Forças Armadas de Madagáscar, Manantsoa Deramasinjaka Rakotoarivelo, reconheceu como novo chefe do exército um oficial escolhido por um grupo militar que apoiava os manifestantes.

Rakotoarivelo assistiu à cerimónia no quartel-general do exército, onde o General Demosthene Pikulas foi nomeado Chefe do Estado-Maior do Exército.

Pelo menos 22 mortos em protestos de jovens a nível nacional

As forças do CAPSAT tinham-se juntado aos protestos de semanas contra o presidente e apelaram à demissão de Rajoelina e dos funcionários do governo.

Os protestos foram dos maiores desde o início da agitação a 25 de setembro.

Manifestantes são atingidos por gás lacrimogéneo durante um protesto que exige a demissão do Presidente em Antananarivo, Madagáscar, quinta-feira, 9 de outubro de 2025. (AP Photo/Alexander Joe) AP Photo

No sábado, o coronel Michael Randrianirina, disse que as suas tropas tinham trocado tiros com as forças de segurança que tentavam reprimir os protestos no sábado, afirmando ainda que um dos seus soldados tinha sido morto.

Falando à população a partir de um veículo blindado, Randrianirina declarou que o novo primeiro-ministro, o ministro da Gendarmaria e o comandante da Gendarmaria "devem abandonar o poder". “Podemos chamar a isto um golpe de Estado? Ainda não sei”, acrescentou.

O paradeiro de Rajoelina é desconhecido

O paradeiro do presidente não era imediatamente conhecido no domingo.

O governo de Rajoelina disse num comunicado que ele permanecia no país e não tinha fugido.

O Presidente de Madagáscar, Andry Rajoelina, e a sua mulher, Mialy Rajoelina, chegam à 19ª Cimeira da Francofonia, no Palácio do Eliseu, em Paris, sexta-feira, 4 de outubro de 2024. (AP Photo/Lo AP Photo

Rajoelina, de 51 anos, chegou ao poder como líder de um governo de transição, na sequência de um golpe de Estado apoiado pelos militares em 2009 que obrigou o então presidente Marc Ravalomanana a fugir do país.

Regressou em 2014, mas desde então não exerceu qualquer cargo.

Related Milhares de pessoas exigem a demissão do presidente do Madagáscar

Entretanto, numa mensagem de correio eletrónico enviada no domingo, a divisão francesa da Air France anunciou que os voos entre o aeroporto Paris-Charles de Gaulle e Antananarivo, a capital de Madagáscar, não serão efetuados de 11 a 13 de outubro, inclusive, "devido à situação de segurança" no terreno.

De acordo com a Air France, "a retoma das operações continuará sujeita a uma avaliação diária da situação" e a empresa está a acompanhar de perto a situação com as autoridades.

A ilha de 31 milhões de habitantes situada ao largo da costa oriental de África, Madagáscar foi alvo de vários golpes de Estado e tem um historial de crises políticas desde a sua independência de França em 1960.