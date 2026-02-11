Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Pessoas observam os estragos provocados pelo ciclone Gezina em Toamasina, Madagáscar, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026
No Comment

Vídeo. Madagáscar: pelo menos nove mortos com passagem do ciclone Gezani

Últimas notícias:

Ciclone Gezani destruiu casas na principal cidade portuária de Madagáscar.

O ciclone, com ventos muito fortes, matou pelo menos nove pessoas ao atingir Madagáscar, derrubando casas e provocando inundações graves, indicou na quarta-feira a autoridade de gestão de catástrofes da ilha do oceano Índico.

O ciclone Gezani entrou em terra na terça-feira, atingindo em cheio a segunda maior cidade do país, Toamasina, com ventos que chegaram aos 250 quilómetros por hora.

Gabinete Nacional de Gestão dos Riscos e Catástrofes (BNRGC) indicou ter registado nove mortes na zona mais afetada, após o colapso de habitações. Outras 19 pessoas ficaram feridas, acrescentou em comunicado.

Imagens de drone divulgadas pelo BNRGC nas redes sociais mostraram inundações extensas na cidade costeira oriental, com 400 mil habitantes, cerca de 220 km a nordeste da capital, Antananarivo, com telhados arrancados e árvores derrubadas.

