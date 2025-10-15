Trump ameaça cortar ajuda à Argentina se Milei perder eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu que a ajuda do seu país à Argentina poderá ser interrompida se Javier Milei não conseguir manter o seu mandato após as eleições legislativas de 26 de outubro.

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"Se ele perder, não seremos generosos com a Argentina", declarou Trump aos meios de comunicação após reunir-se com o presidente argentino na Casa Branca.

O republicano reiterou o seu apoio político a Milei e criticou a oposição argentina, que classificou como parte da "extrema esquerda" e responsável, na sua opinião, pelo deterioro económico do país.

Durante um almoço bilateral, Trump descreveu Milei como "um líder extraordinário que herdou um caos" e afirmou que a sua vitória "é muito importante para a Argentina e para o mundo inteiro". O líder da Casa Branca acrescentou que confia no seu triunfo e ofereceu-lhe "apoio absoluto".

Milei, no poder desde dezembro de 2023, enfrenta uma prova decisiva nas urnas. O seu programa económico, centrado na redução da despesa pública, privatizações e abertura comercial, poderá ser comprometido se a oposição alcançar a maioria parlamentar.

A visita a Washington procura reforçar a relação com o seu principal aliado internacional, num contexto de elevada inflação e tensões sociais na Argentina.

Donald Trump também mencionou a possibilidade de negociar um acordo de livre comércio entre os dois países. "Vamos discutir parte disso hoje... Queremos ajudar a Argentina, e queremos sempre ajudar-nos a nós próprios, mas queremos ajudar a Argentina", afirmou.

O encontro representa um apoio político fundamental para Milei antes das eleições.

O presidente argentino agradeceu a colaboração dos Estados Unidos, que adquiriram pesos e habilitaram uma linha de câmbio para injetar até 20 mil milhões de dólares (17,183 mil milhões de euros) em liquidez na economia argentina.