Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Jornalistas presos na Bielorrússia e Geórgia vencem prémio Sakharov 2025

Mzia Amaglobeli, da Georgia, e Andrzej Poczobut, da Bielorrússia, são os laureados com o Prémio Sakharov
Mzia Amaglobeli, da Georgia, e Andrzej Poczobut, da Bielorrússia, são os laureados com o Prémio Sakharov Direitos de autor  Mzia Amaglobeli, da Georgia, e Andrzej Poczobut, da Bielorrússia, são os laureados com o Prémio Sakharov
Direitos de autor Mzia Amaglobeli, da Georgia, e Andrzej Poczobut, da Bielorrússia, são os laureados com o Prémio Sakharov
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli encontram-se presos na Bielorrússia e na Geórgia. O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento é a mais alta distinção da União Europeia em matéria de direitos humanos.

O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2025 foi atribuído aos jornalistas Andrzej Poczobut e Mzia Amaghlobeli, que estão presos na Bielorrússia e na Geórgia, respetivamente.

Os laureados deste prémio foram anunciados pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, no hemiciclo, esta quarta-feira. No entanto, os prémios apenas serão entregues a 16 de dezembro.

“Ao atribuir o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento deste ano a Andrzej Poczobut, da Bielorrússia, e a Mzia Amaglobeli, da Geórgia, prestamos homenagem a dois jornalistas cuja coragem brilha como um farol para todos os que se recusam a ser silenciados", disse Metsola, como se pode ler no comunicado de imprensa do Parlamento Europeu.

"Ambos pagaram um preço elevado por dizer a verdade ao poder, tornando-se símbolos da luta pela liberdade e pela democracia. O Parlamento está ao seu lado e ao lado de todos aqueles que continuam a exigir liberdade”, acrescentou.

Quem são Andrzej Poczobut e Mzia Amaghlobeli?

Andrzej Poczobut é jornalista, ensaísta, bloguista e ativista da minoria polaca na Bielorrússia. Conhecido crítico do regime de Alexander Lukashenko e autor de textos sobre história e direitos humanos, Poczobu foi muitas vezes detido, encontrando-se preso numa colónia penal desde 2021, depois de ter sido condenado a uma pena de oito anos.

Desde que foi detido, a saúde de Poczobut piorou, uma vez que não tem acesso aos cuidados médicos de que necessita. Apesar disto continua a lutar pela liberdade e pela democracia. O atual estado de saúde de Andrzej Poczobut é desconhecido e as visitas de família não estão autorizadas.

O Parlamento Europeu apelou à libertação imediata e incondicional de Andrzej Poczobu, alegando que as acusações contra o mesmo derivavam de motivações políticas e "visavam silenciar vozes independentes e suprimir a liberdade de expressão e de associação".

Já Mzia Mzia Amaghlobeli é uma jornalista georgiana e diretora dos meios de comunicação social Batumelebi e Netgazeti, tendo sido detida, em janeiro de 2025, por ter participado em manifestações antigovernamentais na Geórgia. Em agosto, foi condenada a dois anos de prisão por motivos políticos.

A jornalista georgiana é a primeira prisioneira política do país desde a sua independência e é uma defensora da liberdade de expressão. Amaglobeli emergiu como um dos principais rostos do movimento de protesto pró-democracia da Geórgia, opondo-se ao partido no poder “Sonho Georgiano” desde as eleições contestadas de outubro de 2024.

Prémio é uma homenagem ao dissidente político Andrei Sakharov

O Prémio Sakharov, que resulta de uma homenagem ao físico e dissidente político Andrei Sakharov, é a mais alta distinção da União Europeia em matéria de direitos humanos. Desde 1988 que o Parlamento Europeu atribui este prémio a indivíduos, grupos ou organizações como reconhecimento por um trabalho de defesa dos direitos humanos, da liberdade de expressão e dos valores democráticos.

Em 2020, o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento foi atribuído à oposição democrática da Bielorrússia, destacando o compromisso do Parlamento em reforçar a cooperação com as forças democráticas do país. A 22 de outubro de 2025, a instituição da UE deu as boas-vindas a dois importantes líderes da oposição da Bielorrússia, Sergey Tihanovski e Sviatlana Tsikhanouskaya, adotando uma nova resolução sobre a situação no país.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Prémio Sakharov: jornalistas, trabalhadores humanitários e estudantes entre os finalistas

Charlie Kirk, Budapest Pride e jornalistas palestinianos entre os finalistas do Prémio Sakharov da UE

Edmundo González, vencedor do prémio Sakharov, promete regressar à Venezuela "por terra, ar ou mar"