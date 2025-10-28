Estados Unidos efetuam três ataques contra alegados barcos de tráfico de droga. Pelo menos 14 pessoas morreram

O secretário de Estado da Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou que as forças armadas realizaram três ataques no Pacífico Oriental, na segunda-feira, contra embarcações suspeitas de transportar drogas. Pelo menos 14 pessoas morreram no ataque, tendo as forças norte-americanas deixado um sobrevivente.

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O anúncio, feito nas redes sociais na terça-feira, marca uma escalada contínua no ritmo dos ataques, que começaram no início de setembro. Esta foi a primeira vez que foram anunciados vários ataques num único dia.

Hegseth disse que as autoridades mexicanas de busca e salvamento "assumiram a responsabilidade de coordenar o salvamento" do único sobrevivente, mas não referiu se essa pessoa vai ser entregue aos EUA.

Num ataque anterior, em outubro, que teve dois sobreviventes, os militares americanos resgataram a dupla e mais tarde repatriaram-nos para a Colômbia e o Equador.

Hegseth publicou nas redes sociais imagens dos ataques em que se podem ver dois barcos a deslocarem-se a grande velocidade na água.

Secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, discursa para soldados e militares em Yokosuka, 28 de outubro de 2025 AP Photo

Um dos barcos aparece visivelmente carregado com uma grande quantidade de pacotes ou fardos. Ambos explodem subitamente e são vistos a arder.

O terceiro ataque parece ter sido efetuado contra um par de barcos que estavam parados na água, um ao lado do outro. As embarcações parecem estar praticamente vazias, mas pelo menos duas pessoas são vistas a mover-se antes da explosão.

Hegseth disse que "as quatro embarcações eram conhecidas pelo nosso aparelho de informações, transitavam ao longo de rotas conhecidas de narcotráfico e transportavam narcóticos".

O número de mortos dos 13 ataques divulgados desde o início de setembro ascende agora a 57.

Ao anunciar os últimos ataques, Hegseth também continuou a estabelecer paralelos entre as ações militares contra o tráfico de droga e a guerra contra o terrorismo na sequência dos ataques de 11 de setembro de 2001, que destruíram as torres do World Trade Centre de Nova Iorque. Afirmou, ainda, que os cartéis "mataram mais americanos do que a Al-Qaeda e vão ser tratados da mesma forma".

O presidente Donald Trump também justificou os ataques, afirmando que os Estados Unidos estão envolvidos num "conflito armado" com os cartéis de droga e proclamando as organizações criminosas como combatentes ilegais, baseando-se na mesma autoridade legal utilizada pela administração do presidente George W. Bush para a guerra contra o terrorismo.

No entanto, a administração Trump não apresentou provas para apoiar as suas alegações sobre os barcos, a sua ligação aos cartéis de droga, ou mesmo a identidade das pessoas mortas nos ataques.