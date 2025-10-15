Os Estados Unidos atacaram mais um barco suspeito de transportar droga ao largo da costa da Venezuela, matando seis pessoas e elevando para 27 o número de óbitos registados em ataques deste tipo.

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Numa publicação na sua plataforma Truth Social, o presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que o ataque teve lugar na manhã de terça-feira, referindo que o seu secretário da Defesa, Pete Hegseth, tinha ordenado o "ataque cinético letal".

Trump disse que "os serviços secretos confirmaram que a embarcação transportava narcóticos" e "estava associada a redes ilícitas de narcoterrorismo". Não foram apresentadas mais provas.

Tal como tem feito com incidentes semelhantes nas últimas semanas, Trump também publicou um vídeo que mostra um pequeno barco a explodir depois de ser atingido por um projétil.

É o quinto ataque conhecido realizado pelos Estados Unidos desde o início de setembro, como parte da sua repressão aos traficantes de droga na região.

Os EUA não divulgaram informações sobre a identidade das pessoas que morreram nos ataques. Também não deram informações sobre aquilo que os barcos transportavam ou para onde se dirigiam.

Um memorando enviado ao Congresso, que foi indevidamente divulgado, revelou recentemente que o governo dos EUA se considera envolvido num "conflito armado não internacional" com cartéis de droga.

Moção para impedir os ataques fracassa

Na semana passada, uma moção para impedir a administração Trump de realizar os ataques sem a aprovação do Congresso não conseguiu obter votos suficientes no Senado.

O senador democrata Adam Schiff, da Califórnia, que promoveu a resolução, avisou no X que os Estados Unidos deviam ter cuidado.

"Estes ataques contínuos, com 27 mortos até à data, correm o risco de levar os EUA a uma guerra total", afirmou.

Enquanto isso, James Story, ex-embaixador dos EUA para a Unidade de Assuntos da Venezuela de 2018 a 2023, expressou receios de que os ataques fossem contraproducentes, observando que eles "prejudicariam a nossa capacidade de reunir informações de inteligência" de aliados como a Colômbia, que criticaram as suas ações no Mar do Caribe.

"Se eles acreditarem que as informações que nos fornecem resultarão no que alguns poderiam descrever como uma execução extrajudicial... isso coloca-nos numa situação bastante complicada", afirmou Story.

"Isso coloca-nos em contravenção com o direito internacional e mina a nossa capacidade de trabalhar no hemisfério", acrescentou.

Membros da administração Trump, incluindo o vice-presidente JD Vance, rejeitaram as alegações de execuções extrajudiciais.

O primeiro ataque dos EUA contra alegados traficantes de droga matou 11 pessoas a 2 de setembro, seguido de outros ataques a 15 de setembro, 19 de setembro e 3 de outubro.

O presidente venezuelano, Nicolas Maduro, acusou repetidamente os EUA, que aumentaram a sua presença militar no sul das Caraíbas, de tentarem afastá-lo do poder.

Em agosto, Washington duplicou para 50 milhões de dólares (43 milhões de euros) a recompensa por informações que levem à detenção de Maduro.

A administração Trump alegou que o líder venezuelano tem ligações com traficantes de droga, uma acusação que ele nega.

Maduro está a reprimir a dissidência?

Entretanto, na tarde de segunda-feira, o ativista venezuelano de direitos humanos Yendri Velásquez e o consultor político Luis Peche Arteaga foram baleados quando saíam de um edifício no norte de Bogotá por duas pessoas não identificadas que os esperavam num carro.

Não ficou imediatamente claro quem foi o autor dos disparos. As autoridades colombianas afirmaram que estavam a investigar o ataque.

O assassinato a tiro de dois ativistas venezuelanos na capital da Colômbia está a alimentar os receios entre a diáspora venezuelana de que a repressão da dissidência por parte de Maduro esteja a extravasar as fronteiras do país sul-americano.

Os dois homens faziam parte de um êxodo de líderes da oposição política e da sociedade civil que fugiram da Venezuela depois de Maduro ter sido amplamente acusado de forjar as eleições do ano passado, e o governo deteve mais de 2.000 pessoas, incluindo críticos e defensores dos direitos humanos.

Recentemente, a Venezuela voltou a estar no centro das atenções. Dias antes do atentado, a líder da oposição María Corina Machado foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz 2025 por um comité eleito pelo parlamento norueguês.

No mesmo dia do tiroteio, Maduro anunciou o encerramento da embaixada venezuelana em Oslo, no que se crê ser um ato de retaliação.