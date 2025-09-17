PUBLICIDADE

A administração Trump avisou que poderá intensificar a sua luta contra os cartéis de droga, depois de os militares norte-americanos terem efetuado dois ataques mortais a embarcações venezuelanas acusadas de transportar cocaína.

Trump anunciou na segunda-feira que o segundo ataque aéreo realizado este mês contra uma alegada embarcação de droga em águas internacionais no sul das Caraíbas tinha matado três "narcoterroristas confirmados da Venezuela".

Duas semanas antes, Trump disse que 11 pessoas tinham sido mortas num ataque a uma embarcação que alegou ser operada pelo gangue Tren de Aragua e que transportava drogas da Venezuela.

Washington não forneceu qualquer prova de que as embarcações estavam a transportar drogas. Numa publicação nas redes sociais sobre o segundo ataque, Trump partilhou um vídeo não classificado que mostra um barco a explodir e depois a arder. A Euronews não conseguiu verificar as imagens de forma independente.

ARQUIVO: O presidente Donald Trump fala com os jornalistas antes de embarcar no Marine One no relvado sul da Casa Branca, quinta-feira, 11 de setembro de 2025, em Washington. Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Os ataques marcam uma escalada dramática nos esforços da administração republicana para conter o fluxo de narcóticos da América Latina e das Caraíbas para os Estados Unidos (EUA). Washington reforçou recentemente a sua presença militar no sul das Caraíbas.

E Trump sugeriu esta semana que os ataques militares dos EUA contra alegados traficantes de droga no mar poderiam ser alargados a terra.

"Estamos a dizer aos cartéis que também os vamos deter", afirmou. "Quando vierem por terra, vamos detê-los da mesma forma que detemos os barcos".

As declarações de Trump foram seguidas de um aviso do Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, aos "narcoterroristas" como "inimigos dos Estados Unidos".

"Vamos segui-los, matá-los e desmantelar as suas redes em todo o nosso hemisfério - nos momentos e locais que escolhermos", escreveu na rede social X, fazendo eco da linguagem utilizada por anteriores administrações norte-americanas durante as guerras no Iraque e no Afeganistão.

No início deste mês, Hegseth disse aos fuzileiros navais e aos marinheiros de um navio de guerra norte-americano ao largo de Porto Rico que tinham sido destacados para uma operação antidroga fundamental.

Dúvidas sobre a legalidade

Vários senadores, democratas e alguns republicanos, questionaram a legalidade da recente ação militar. Consideram-na uma potencial ultrapassagem da autoridade executiva, em parte porque as forças armadas dos EUA foram utilizadas para fins de aplicação da lei.

As organizações de defesa dos direitos humanos também manifestaram a sua preocupação quanto ao facto de os ataques poderem ter violado o direito internacional. A Casa Branca forneceu muito poucas informações sobre a forma como as operações foram realizadas ou sobre a sua base jurídica.

A administração Trump invocou a autodefesa como justificação legal para o primeiro ataque, argumentando que os cartéis de droga "representam uma ameaça imediata" para a nação.

Há também o perigo de que quaisquer ataques em território venezuelano possam provocar uma resposta musculada das forças armadas do país, de acordo com Geoff Ramsey, um membro sénior do Conselho Atlântico.

"Até agora, os Estados Unidos têm evitado cuidadosamente atingir qualquer alvo que possa desestabilizar o país ou correr o risco de provocar um conflito armado interno", escreveu na semana passada.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aponta para um mapa das Américas durante uma conferência de imprensa em Caracas, Venezuela, segunda-feira, 15 de setembro de 2025. Jesus Vargas/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Separadamente, a administração Trump adicionou esta semana cinco países - incluindo a Venezuela e a vizinha Colômbia - a uma lista de nações que diz estarem a falhar no combate ao tráfico de droga.

Durante uma conferência de imprensa na segunda-feira, o presidente venezuelano Nicolás Maduro criticou o governo dos EUA.

Acusou a administração Trump de usar as acusações de tráfico de drogas como desculpa para uma operação militar cujas intenções são "intimidar e buscar uma mudança de regime" na nação latino-americana.

Entretanto, o presidente colombiano Gustavo Petro disse esta semana que a Colômbia estava a ser penalizada depois de ter sacrificado a vida de "dezenas de polícias, soldados e cidadãos comuns, tentando impedir que a cocaína" chegasse aos EUA.