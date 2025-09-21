PUBLICIDADE

A Venezuela lançou as manobras "Caribe Soberano 200", mobilizando mais de 2.500 militares na ilha caribenha de La Orchila. Os exercícios, que incluem operações aéreas, navais e terrestres, envolvem 12 navios de diferentes classes, 22 aeronaves e cerca de 20 embarcações, segundo o ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino.

Imagens transmitidas pela televisão estatal 'VTV' mostram desembarques anfíbios, navios em manobras e jactos de combate a sobrevoar a área. Padrino descreveu os exercícios, que começaram na quarta-feira, como parte da resposta da Venezuela ao envio de navios de guerra dos EUA para a região.

A Venezuela também exibiu muitos dos seus caças russos equipados com mísseis anti-navio, numa clara demonstração da sua capacidade militar face à presença naval dos EUA.

Arsenal Russo e capacidades militares

A força aérea venezuelana divulgou imagens de caças Sukhoi Su-30 de fabrico russo equipados com mísseis anti-navio. De acordo com o comunicado oficial, trata-se de caças Sukhoi Su-30 MK2 do 13º Grupo de Aviação de Caça "Leones", armados com mísseis anti-navio Kh-31 Krypton de fabrico russo.

Míssil anti-navio russo Kh-31 Kry`pton Panther - МАКС-2003 - Wikipedia CCSA 3.0

De acordo com o Centro de Análise de Estratégias e Tecnologias, a Venezuela comprou um número desconhecido destes mísseis à Rússia, que chegaram ao país entre 2007 e 2008. De acordo com uma avaliação de 2024 do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a Venezuela possui versões anti-navio e anti-radar dos mísseis Kh-31 e opera um total de 21 caças Su-30MK2, embora não se saiba quantos estão em serviço devido aos problemas económicos do país na última década.

Aumento das tensões e reação dos EUA

Os exercícios foram lançados um dia depois do Presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado que os Estados Unidos tinham atacado um total de três navios nas Caraíbas, alegando que transportavam drogas da Venezuela.

Washington insiste que os seus navios de guerra - que incluem três destróieres da classe Arleigh Burke, o cruzador Lake Erie, o navio de assalto anfíbio USS Iwo Jima e um submarino nuclear - estão numa missão de combate ao tráfico de droga.

Donald Trump comentou na sua rede social, Truth, a exigência de que o governo venezuelano aceite todos os prisioneiros e reclusos de instituições mentais atualmente nos EUA.

No entanto, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, alegou que o destacamento busca uma mudança de regime. Os EUA já acusaram Maduro de envolvimento com o tráfico de drogas e ofereceram uma recompensa de US$ 50 milhões por sua captura.

Caracas também afirma ter mobilizado milhões de milicianos em todo o país, com Maduro a avisar no mês passado que "nenhum império tocará no solo sagrado da Venezuela". No entanto, o enviado especial de Trump para missões especiais, Richard Grenell, indicou na terça-feira que ainda acredita que é possível para os EUA chegarem a um acordo com a Venezuela para evitar a guerra.