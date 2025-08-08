A administração Trump duplicou a recompensa pela detenção do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de 25 milhões de dólares (21,4 milhões de euros) para 50 milhões de dólares (42,9 milhões de euros), acusando-o de ser um dos maiores narcotraficantes do mundo e de trabalhar com cartéis para inundar os EUA com cocaína com fentanil.

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"Sob a liderança do presidente Trump, Maduro não escapará à justiça e será responsabilizado pelos seus crimes desprezíveis", afirmou a procuradora-geral Pam Bondi na quinta-feira, num vídeo em que anunciou a recompensa.

Maduro foi acusado, num tribunal federal em Manhattan em 2020, durante a primeira presidência de Trump, juntamente com vários dos seus aliados próximos, de narcoterrorismo e conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos.

Na altura, a antiga administração Trump estabeleceu uma recompensa de 15 milhões de dólares (12,9 milhões de euros) pela sua detenção, que foi posteriormente aumentada pela administração Biden para 25 milhões de dólares - o mesmo montante que Washington ofereceu pela captura de Osama bin Laden após os ataques de 11 de setembro.

Apesar da grande recompensa, Maduro continua no poder depois de desafiar os EUA, a União Europeia e vários países latino-americanos que consideraram a sua reeleição em 2024 uma farsa e reconheceram o seu opositor, Edmundo González, como o presidente devidamente eleito da Venezuela.

Em julho, a administração Trump chegou a um acordo com as autoridades venezuelanas para garantir a libertação de 10 americanos detidos na capital Caracas, em troca de a Venezuela receber dezenas de migrantes deportados pelos EUA para El Salvador.

Pouco depois, os Estados Unidos anularam uma anterior proibição imposta à Chevron, gigante norte-americana do setor da energia, de retomar as atividades de perfuração na Venezuela, após ter sido anteriormente bloqueada pelas sanções impostas pelos Estados Unidos.

Bondi afirma que o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu mais de 700 milhões de dólares (600 milhões de euros) em bens ligados a Maduro, incluindo dois jatos privados e cerca de 7 toneladas de cocaína, que foram diretamente atribuídos ao líder esquerdista venezuelano.

O ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Yvan Gil, emitiu uma declaração em que classificou a recompensa de "patética" e acusou Bondi de orquestrar uma "operação de propaganda política grosseira".

"Não nos surpreende, vindo de quem vem. A mesma que prometeu uma 'lista secreta' inexistente de Epstein e que chafurda em escândalos para obter favores políticos", disse Gil, referindo-se à reação negativa que Bondi enfrentou depois de ter anulado a promessa de divulgar mais provas sobre o caso Epstein.

"O seu programa é uma piada, uma distração desesperada da sua própria miséria", acrescentou o diplomata venezuelano.