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Mais quatro objetos aéreos não identificados encontrados na Polónia

Oficiais da defesa territorial limpam os destroços do telhado destruído de uma casa após um ataque de vários drones russos em Wyryki, perto de Lublin, na Polónia, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
Oficiais da defesa territorial limpam os destroços do telhado destruído de uma casa após um ataque de vários drones russos em Wyryki, perto de Lublin, na Polónia, quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
De Katarzyna Kubacka
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No espaço de dois dias, foram encontrados mais quatro objetos aéreos não identificados em diferentes partes da Polónia. O Ministério do Interior e da Administração protegeu os destroços e está agora a investigá-los por violação do espaço aéreo polaco por drones russos.

No sábado, 20 de setembro, no distrito de Kętrzyn, foram encontrados fragmentos de um objeto aéreo não identificado na aldeia de Korsze.

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O objeto foi encontrado pelo proprietário do terreno que chamou os serviços competentes. A zona foi isolada e está agora a ser investigada pela polícia militar e pelo Ministério Público do distrito de Olsztyn.

De acordo com site do Ministério do Interior e da Administração, houve mais descobertas no domingo, 21 de setembro. Foram encontrados dois objetos na região administrativa de Mazóvia e na voivodia de Lublin.

Os investigadores disseram aos meios de comunicação locais que, muito provavelmente, os drones poderiam estar ligados a uma violação do espaço aéreo polaco há duas semanas.

"Não dispomos de condições técnicas para o afirmar com certeza. No entanto, tendo em conta a natureza dos incidentes, ou a aparência dos objectos, podemos assumir que se tratava de objectos que se deslocavam em território polaco na altura", disse o Major Tomasz Wiktorowicz, porta-voz do ramo Mazoviano da Polícia Militar, à estação de rádio local RDC.

O primeiro objeto, em Mazóvia, foi encontrado por um homem numa floresta no distrito de Białobrzegi por volta das 9 horas da manhã. O local da descoberta fica a cerca de 6 km dos edifícios mais próximos na aldeia de Biała Góra. Por volta da mesma hora, na aldeia de Wodynie, também na floresta, a cerca de 1 km dos edifícios, os residentes descobriram várias partes de um objeto não identificado.

Estes objetos não estavam armados e não havia cargas ou equipamentos que pudessem ameaçar a vida das pessoas.

Outro objeto foi encontrado em Sulmice, também numa zona florestal, a cerca de 1,5 km dos edifícios. O porta-voz da secção de Lublin da Polícia Militar, Major Damian Stanula, disse à PAP, agência noticiosa polaca, que o objeto encontrado era um drone do tipo Gerbera, que funcionava como um chamariz.

Todos os três objetos relatados no domingo, que estão a ser investigados como uma possível ligação com a violação do espaço aéreo polaco pela Rússia nos dias 9 e 10 de setembro, foram encontrados de manhã e em áreas florestais.

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