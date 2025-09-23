Requerente de asilo condenado por ataques sexuais a jovem adolescente no Reino Unido

Um requerente de asilo etíope foi condenado a 12 meses de prisão na terça-feira por ter agredido sexualmente uma adolescente e uma mulher, crimes que desencadearam protestos contra os imigrantes em todo o Reino Unido.

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Hadush Gerberslasie Kebatu foi considerado culpado de cinco crimes, incluindo agressão sexual, incitamento de uma rapariga a envolver-se em atividades sexuais e assédio.

Segundo os procuradores, Kebatu aproximou-se da rapariga de 14 anos, poucos dias depois de de ter chegado a Inglaterra de barco. Segundo a acusação tentou beijá-la e colocar a mão na sua coxa, incidentes que ocorreram em Epping, no início de julho.

A detenção de Kebatu levou milhares de pessoas a protestar à porta do Bell Hotel em Epping, a nordeste de Londres, onde se encontrava alojado juntamente com outros imigrantes recém-chegados.

Seguiram-se vários protestos contra outros hotéis que albergavam imigrantes noutras cidades e vilas britânicas, tendo algumas das manifestações contado com a presença de ativistas de extrema-direita.

O juiz Christopher Williams disse que as ações de Kebatu devem ter sido uma experiência "nojenta e repugnante" para a rapariga, que na altura usava o seu uniforme escolar.

"Procurou apresentar-se como uma vítima e que tinha sido transformado em bode expiatório", disse Williams enquanto sentenciava Kebatu no Tribunal de Chelmsford.

O juiz disse ainda que Kebatu não podia esperar que os seus atos causassem protestos.

"Não podia ter previsto que o seu comportamento delituoso, enquanto requerente de asilo alojado no Bell Hotel, provocaria uma tal reação do público", disse Williams.

"Particularmente em Epping, mas também em todo o Reino Unido, resultando em manifestações em massa e no medo de que as crianças no Reino Unido não estejam seguras".

O tribunal ouviu que Kebatu queria ser deportado depois de cumprir a sua pena de prisão.

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Há muito que as tensões se instalaram sobre a política do governo britânico de utilizar hotéis para alojar imigrantes que aguardam uma decisão sobre o seu estatuto de asilo.

Os críticos argumentam que esta política custa milhões de libras aos contribuintes e que os hotéis se tornam pontos de tensão nas comunidades, fazendo com que os imigrantes se sintam visados pelos residentes locais.