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Reino Unido detém primeiros migrantes ao abrigo do novo acordo com França

Gendarmes observam os migrantes num pequeno barco a partir da praia de Ecault, 4 de julho de 2025
Gendarmes observam os migrantes num pequeno barco a partir da praia de Ecault, 4 de julho de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De David O'Sullivan
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À luz do pacto, que foi anunciado no mês passado, França acolherá migrantes retornados em troca de o Reino Unido aceitar um número igual de requerentes de asilo que tenham laços familiares em território britânico.

As autoridades fronteiriças do Reino Unido anunciaram na quinta-feira que detiveram o primeiro grupo de migrantes que atravessaram ilegalmente o Canal da Mancha e que os vão enviar de volta para França no âmbito de um novo projeto-piloto.

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Os migrantes foram detidos na quarta-feira, dia em que o plano entrou em vigor, e serão mantidos em centros de detenção até serem devolvidos a França.

"Isto envia uma mensagem a todos os migrantes que estão a pensar em pagar a bandos de crime organizado para irem para o Reino Unido: estarão a arriscar as suas vidas e a deitar fora o seu dinheiro se entrarem num pequeno barco", afirmou a ministra do Interior britânica, Yvette Cooper, num comunicado.

De acordo com o pacto, França acolherá os migrantes devolvidos em troca de o Reino Unido aceitar um número igual de requerentes de asilo que tenham laços familiares em território britânico.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciaram o acordo no mês passado. Apesar de limitado no seu âmbito, as autoridades britânicas saudaram-no como um avanço e afirmaram que estabelece um precedente que permite que os migrantes que chegam ilegalmente sejam enviados de volta através do Canal da Mancha.

No entanto, os críticos afirmam que o programa pouco contribuirá para dissuadir os migrantes, uma vez que o número de pessoas devolvidas a França é reduzido e que as lacunas do tratado permitirão que muitas pessoas que entram ilegalmente no Reino Unido permaneçam no país enquanto reivindicam os seus direitos humanos.

As travessias perigosas tornaram-se uma questão política importante no Reino Unido. Mais de 21 mil pessoas chegaram ao país este ano, um aumento de 56% em relação ao mesmo período de 2024.

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Macron afirmou que o acordo se destina a ter um efeito dissuasor.

"Estou totalmente empenhado em fazê-lo funcionar, porque esta é claramente a nossa vontade e o nosso interesse comum", sublinhou.

Os potenciais desafios ao programa incluem até que ponto o Reino Unido está disposto a investir no policiamento de pequenas embarcações, possíveis conflitos legais em França e a oposição de outras nações europeias.

As discussões sobre o fim da migração irregular através do Canal da Mancha datam de há décadas. No início dos anos 2000, os esforços centraram-se na prevenção da entrada de clandestinos no Reino Unido através do túnel em veículos. Recentemente, os migrantes têm-se voltado cada vez mais para as rotas marítimas.

O controverso plano do anterior governo conservador de deportar os requerentes de asilo para o Ruanda foi abandonado por Starmer pouco depois de ter tomado posse em julho de 2024.

Outras fontes • AP

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