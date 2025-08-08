Ministra britânica demite-se após polémica com despejos de inquilinos e aumento do preço de rendas

A subsecretária do Reino Unido para as pessoas em situação de sem-abrigo e que dormem na rua, Rushanara Ali, demitiu-se depois de ter surgido uma polémica sobre as alegações de que teria despejado inquilinos de uma propriedade de que era proprietária antes de aumentar a renda.

Numa carta dirigida ao primeiro-ministro britânico Keir Starmer, Ali afirmou que a sua permanência no cargo seria uma "distração face ao trabalho ambicioso deste governo".

Ali anunciou a sua demissão na sequência de uma intensa pressão exercida por instituições de solidariedade social no domínio da habitação e por membros dos partidos da oposição.

Foi acusada de hipocrisia depois de ter sido revelado que despejou quatro inquilinos da sua casa na zona leste de Londres antes de voltar a colocar a propriedade online com um aumento de quase 700 libras (808 euros) no preço da renda mensal.

A história, que foi primeiramente relatada pelo i Paper, informa que um inquilino recebeu um e-mail, em novembro, onde se lia que o contrato de arrendamento não seria renovado e dando-lhe um pré-aviso de quatro meses para deixar o local.

Créditos: Parlamento do Reino Unido London Portrait Photoqrapher-DAVID WOOLFALL/

A inquilina reparou então que a propriedade tinha sido colocada novamente no mercado, com um valor que passou de 3.300 libras (3.861 euros) para 4.000 libras (4.680 euros) por mês.

Ali já tinha falado abertamente sobre a exploração por parte de inquilinos privados em Londres, afirmando que o Partido Trabalhista iria trabalhar para "dar poder às pessoas para desafiarem aumentos de rendas irrazoáveis".

A controvérsia surge no momento em que a lei trabalhista sobre os direitos dos inquilinos, que deverá introduzir novas proteções para os inquilinos contra este tipo de medidas, deverá entrar em vigor no próximo ano.

Um porta-voz da antiga ministra afirmou, na quinta-feira, que os inquilinos decidiram abandonar a propriedade voluntariamente.

"Os inquilinos permaneceram durante a totalidade do seu contrato a termo certo e foram informados de que poderiam ficar para além do termo do contrato a termo certo enquanto a propriedade permanecesse no mercado, mas isso não foi aceite e eles decidiram deixar a propriedade", disse o porta-voz, segundo o The Guardian.

Na sua carta de demissão, Ali escreveu que "seguiu todos os requisitos legais relevantes".

"Acredito que assumi as minhas responsabilidades e deveres de forma séria, e os factos demonstram-no", acrescentou.

Apesar das suas afirmações, os políticos da oposição, incluindo Kevin Hollinrake, presidente do partido conservador, celebraram a sua demissão.

A chuva e as folhas caídas criam uma atmosfera outonal na 10 Downing Street, em Londres, 20 de outubro de 2022. AP Photo

"É justo que Rushanara Ali se tenha demitido do governo, na sequência dos nossos apelos à sua saída", afirmou.

"Keir Starmer prometeu um governo de integridade mas, em vez disso, presidiu a um governo de hipocrisia e de autosserviço".

Starmer, numa carta divulgada por Downing Street, agradeceu a Ali o seu trabalho para "cumprir a ambiciosa agenda deste governo" e destacou os seus "esforços para revogar a Lei da Vadiagem".

Ali "iniciou o processo de realização de reformas marcantes, incluindo a luta contra o assédio e a intimidação na vida pública e o incentivo a que mais pessoas se empenhem e participem na nossa democracia", acrescentou Starmer.