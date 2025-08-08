Ministra britânica demite-se após polémica com despejos de inquilinos e aumento do preço de rendas

Instituições de caridade para as pessoas em situação de sem-abrigo e políticos da oposição exigiram a demissão de Rushanara Ali devido à forma como promoveu aumentos de renda numa propriedade sua em Londres.
A subsecretária do Reino Unido para as pessoas em situação de sem-abrigo e que dormem na rua, Rushanara Ali, demitiu-se depois de ter surgido uma polémica sobre as alegações de que teria despejado inquilinos de uma propriedade de que era proprietária antes de aumentar a renda.
Numa carta dirigida ao primeiro-ministro britânico Keir Starmer, Ali afirmou que a sua permanência no cargo seria uma "distração face ao trabalho ambicioso deste governo".
Ali anunciou a sua demissão na sequência de uma intensa pressão exercida por instituições de solidariedade social no domínio da habitação e por membros dos partidos da oposição.
Foi acusada de hipocrisia depois de ter sido revelado que despejou quatro inquilinos da sua casa na zona leste de Londres antes de voltar a colocar a propriedade online com um aumento de quase 700 libras (808 euros) no preço da renda mensal.
A história, que foi primeiramente relatada pelo i Paper, informa que um inquilino recebeu um e-mail, em novembro, onde se lia que o contrato de arrendamento não seria renovado e dando-lhe um pré-aviso de quatro meses para deixar o local.
A inquilina reparou então que a propriedade tinha sido colocada novamente no mercado, com um valor que passou de 3.300 libras (3.861 euros) para 4.000 libras (4.680 euros) por mês.
Ali já tinha falado abertamente sobre a exploração por parte de inquilinos privados em Londres, afirmando que o Partido Trabalhista iria trabalhar para "dar poder às pessoas para desafiarem aumentos de rendas irrazoáveis".
A controvérsia surge no momento em que a lei trabalhista sobre os direitos dos inquilinos, que deverá introduzir novas proteções para os inquilinos contra este tipo de medidas, deverá entrar em vigor no próximo ano.
Um porta-voz da antiga ministra afirmou, na quinta-feira, que os inquilinos decidiram abandonar a propriedade voluntariamente.
"Os inquilinos permaneceram durante a totalidade do seu contrato a termo certo e foram informados de que poderiam ficar para além do termo do contrato a termo certo enquanto a propriedade permanecesse no mercado, mas isso não foi aceite e eles decidiram deixar a propriedade", disse o porta-voz, segundo o The Guardian.
Na sua carta de demissão, Ali escreveu que "seguiu todos os requisitos legais relevantes".
"Acredito que assumi as minhas responsabilidades e deveres de forma séria, e os factos demonstram-no", acrescentou.
Apesar das suas afirmações, os políticos da oposição, incluindo Kevin Hollinrake, presidente do partido conservador, celebraram a sua demissão.
"É justo que Rushanara Ali se tenha demitido do governo, na sequência dos nossos apelos à sua saída", afirmou.
"Keir Starmer prometeu um governo de integridade mas, em vez disso, presidiu a um governo de hipocrisia e de autosserviço".
Starmer, numa carta divulgada por Downing Street, agradeceu a Ali o seu trabalho para "cumprir a ambiciosa agenda deste governo" e destacou os seus "esforços para revogar a Lei da Vadiagem".
Ali "iniciou o processo de realização de reformas marcantes, incluindo a luta contra o assédio e a intimidação na vida pública e o incentivo a que mais pessoas se empenhem e participem na nossa democracia", acrescentou Starmer.