Desmantelada em Espanha rede que traficava migrantes para o Reino Unido e Canadá

Agentes da Polícia Nacional espanhola, em colaboração com a Europol, desmantelaram uma organização criminosa internacional dedicada à introdução clandestina de imigrantes iemenitas no Reino Unido e no Canadá, utilizando passaportes falsos e documentação fraudulenta.

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A operação resultou em 11 detenções e três buscas nas cidades de Madrid, Santoña e Torrelavega, onde foram apreendidos dez telemóveis, um passaporte falso e vários documentos relacionados com reservas de viagens. De acordo com fontes policiais, a rede facilitou pelo menos 40 tentativas de imigração ilegal, obtendo um lucro de até 3.000 euros por pessoa.

Como funcionava a rede: cartões de refugiado e passaportes falsos

O modus operandi começava com a obtenção de cartões de refugiado gregos, que permitiam aos imigrantes viajar legalmente para outros aeroportos europeus. Uma vez em trânsito internacional, um membro da rede entregava ao migrante um cartão de embarque válido e um passaporte falso, com o qual tentava embarcar em voos para o Canadá ou para o Reino Unido.

A reserva dos bilhetes e dos voos era efetuada pelo líder da rede, que coordenava todo o processo. A investigação teve início em setembro de 2024, na sequência de uma denúncia da Agência dos Serviços de Fronteira do Canadá (CBSA), após ter detetado vários casos de cidadãos iemenitas que tentavam entrar no país com documentos fraudulentos a partir de aeroportos espanhóis.

Colaboração internacional e apoio da Europol

Durante a investigação, a Polícia Nacional contou com a colaboração de agências de segurança da Suíça, Finlândia, Áustria, Alemanha, Irlanda e Reino Unido, bem como com a assistência técnica da Europol, que participou na análise forense dos dispositivos apreendidos.

As buscas em Madrid, Santoña e Torrelavega levaram à detenção de 11 pessoas: seis em Gijón, quatro na Cantábria e uma em Madrid, incluindo o líder da organização.