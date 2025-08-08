Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
França em estado de alerta devido ao calor excessivo após conter o pior incêndio florestal das últimas décadas

Esta fotografia fornecida pela Securite Civile na sexta-feira, 8 de agosto de 2025, mostra os bombeiros junto a um incêndio florestal na quinta-feira, 7 de agosto de 2025, no sul de França.
Esta fotografia fornecida pela Securite Civile na sexta-feira, 8 de agosto de 2025, mostra os bombeiros junto a um incêndio florestal na quinta-feira, 7 de agosto de 2025, no sul de França. Direitos de autor  Securite Civile via AP
Direitos de autor Securite Civile via AP
De Oman Al Yahyai
Publicado a
As autoridades alertam para o facto de o fogo poder reacender-se no meio de uma onda de calor prevista, com 1.000 pessoas ainda incapazes de regressar a casa e mais de 1.300 habitações sem eletricidade.

As autoridades e os bombeiros franceses continuam em alerta máximo após a contenção do maior incêndio florestal do país em décadas, uma vez que o aumento das temperaturas pode reacender o incêndio que devastou a região de Aude, no sul do país, esta semana.

Ao longo de três dias, o fogo queimou mais de 160 quilómetros quadrados de terreno nas montanhas Corbières, uma conhecida zona de produção de vinho. Uma pessoa morreu e pelo menos 21 outras ficaram feridas, incluindo 16 bombeiros, à medida que as chamas ardiam em 15 comunas, obrigando à retirada de centenas de pessoas.

Segundo as autoridades, o perímetro do incêndio atingiu 90 quilómetros antes de ser controlado. As autoridades referiram ainda que uma nova vaga de calor poderia fazer subir as temperaturas para além dos 30°C, aumentando o risco de deflagração de incêndios.

Na manhã desta sexta-feira, cerca de 1.000 habitantes ainda não tinham podido regressar às suas casas, com 36 propriedades destruídas ou gravemente danificadas, segundo o administrador regional Christian Pouget.

A administração local de Aude informou que cerca de 1.300 casas continuam sem eletricidade devido a danos consideráveis nas infraestruturas.

Foram criados abrigos de emergência em 17 municípios para acolher os desalojados. As autoridades locais instaram os residentes a não regressarem às zonas afetadas sem autorização oficial, uma vez que muitas estradas continuam inacessíveis e perigosas.

A presidente da Câmara de Tuchan, Béatrice Bertrand, recordou as primeiras horas da crise. "Na terça-feira, quando o fogo começou, soubemos que os habitantes da aldeia vizinha de Durban-Corbières estavam a chegar a Tuchan", disse à AP.

"Recebemos e alojámos mais de 200 pessoas. Demos-lhes comida, graças ao comércio local, que abriu as suas lojas apesar de ser muito tarde", contou Bertrand.

"A Proteção Civil trouxe-nos camas. E também os habitantes locais ofereceram as suas casas para os receber. Era a primeira noite deles aqui e muitos estavam chocados e assustados."

As autoridades lançaram uma investigação sobre a origem do incêndio.

A ministra da Transição Ecológica de França, Agnès Pannier-Runacher, descreveu o incidente como o incêndio florestal mais grave do país desde 1949.

Embora a base de dados nacional de incêndios em França só exista desde 2006, o alcance e a rapidez do incêndio de Aude alarmaram as autoridades.

O Sul da Europa sofreu já vários incêndios de grandes dimensões este verão, devido a secas prolongadas e ao aumento das temperaturas.

Há muito que os cientistas alertam para o facto de as alterações climáticas estarem a intensificar a frequência e a gravidade deste tipo de acontecimentos. Ainda no mês passado, um incêndio perto de Marselha, a segunda maior cidade de França, causou cerca de 300 feridos.

De acordo com o Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas, da União Europeia, a Europa é o continente que regista o aquecimento mais rápido do mundo, com temperaturas a aumentar duas vezes mais do que a média global desde a década de 1980.

Outras fontes • AP

Exaustão pelo calor e insolação: o que são, como tratá-los e como evitá-los nesta vaga de calor

Tribunal Constitucional de França revoga cláusula sobre pesticidas na lei agrícola

Reino Unido detém primeiros migrantes ao abrigo do novo acordo com França