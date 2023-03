UE alerta Reino Unido sobre lei para deportar imigrantes

Os planos do Governo britânico para deportar imigrantes ilegais que tentem entrar de barco no Reino Unido têm de respeitar a lei internacional. Este é o veredicto da Comissão Europeia e dos ministros do Interior que se reuniram esta quinta-feira em Bruxelas.

A Comissária Europeia dos Assuntos Internos, Ylva Johansson, já manifestou a sua preocupação à homóloga britânica: "A minha reação imediata é questionar se isto está de acordo com as obrigações internacionais. Ela [ministra do Interior britânica] prometeu-me que está, mas temos de examinar um pouco mais".

A França, que trabalha juntamente com o Reino Unido, a questão da imigração também se mostra preocupada. "Obviamente não deve haver consequências negativas para a nossa relação bilateral. Mas estou certo de que, de uma forma muito construtiva, seremos capazes de encontrar as formas e os meios para as consequências da sua legislação", afirmou o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin.

Mas o plano britânico agrada ao ministro do Interior austríaco, Gerhard Karner: "A discussão na Grã-Bretanha mostra que a pressão sobre a Europa está a aumentar em termos de migração ilegal e situações de abuso de asilo. Na Europa, temos que controlar isto e concentrar-nos nos nossos problemas."

No ano passado, mais de 45 mil pessoas entraram no Reino Unido, depois de atravessarem o Canal da Mancha. Em 2018, apenas 300 tinham feito a travessia.