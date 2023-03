Gary Lineker regressa à BBC após dois dias de programação desportiva cancelada

Gary Lineker regressará à antena da BBC após o canal público de televisão britânico reverter a suspensão do antigo jogador de futebol.

A BBC terá decidido reintegrar Lineker depois de ter sido forçada a suprimir grande parte da sua programação desportiva, no fim de semana, quando comentadores, analistas e jogadores da Premier League se recusaram a aparecer, em apoio a Lineker.

O antigo avançado inglês tinha sido suspenso, na segunda-feira, por criticar a nova política de asilo do governo britânico. Numa publicação no Twitter, Lineker comparou as justificações do governo britânico sobre a nova política aos argumentos usados pela Alemanha nos anos 30, período de ascensão do regime nazi.