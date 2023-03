Vítimas de naufrágio homenageadas em Itália

Milhares de pessoas participaram numa marcha de solidariedade em Cutro, em Itália, para recordar os 75 migrantes que morreram no naufrágio de um barco a 26 de fevereiro.

A agência de migração da ONU estima que, só este ano, já morreram ou estão desaparecidas cerca de 300 pessoas resultado da perigosa rota de migração do Mediterrâneo.

Nos dois primeiros meses de 2023, o número de travessias irregulares aumentou para 28 130, em linha com o mesmo período do ano passado. Em Fevereiro, foram detetadas quase 13 800, um pouco mais do que no ano passado.

Só nos últimos dias, chegaram à ilha italiana de Lampedusa mais de 3.000 migrantes.