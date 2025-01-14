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Governadora de Porto Rico pede a Trump que não ceda a ameaças de Maduro

Maduro quer a "libertação" de Porto Rico
Maduro quer a "libertação" de Porto Rico Direitos de autor  Ariana Cubillos/AP
Direitos de autor Ariana Cubillos/AP
De Euronews
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Presidente da Venezuela pediu a "libertação" do território, que é um Estado associado e não-incorporado dos Estados Unidos.

A governadora de Porto Rico, Jenniffer González, pediu esta segunda-feira ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para não se vergar “a ditadores mesquinhos e assassinos”, em referência ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que apelou à “libertação” do território não-incorporado e Estado associado dos Estados Unidos.

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González considerou que as palavras de Maduro são uma “ameaça aberta” à segurança nacional norte-americana e dirigiu uma carta a Trump, que tomará posse na próxima segunda-feira, na qual manifestou a sua confiança de que “a sua administração responderá rapidamente e deixará claro ao regime de Maduro que os Estados Unidos protegerão as vidas e a soberania norte-americanas e não se curvarão perante ameaças de ditadores mesquinhos e assassinos”.

Maduro tinha dito no domingo, na cerimónia de encerramento do Festival Internacional Mundial Antifascista, na Venezuela, que queria a “libertação” de Porto Rico e que seria apoiado por “tropas do Brasil”.

Na carta enviada a Trump, a governadora porto-riquenha sublinha que, “contrariamente aos apelos à independência feitos por Maduro e outros adversários, o povo de Porto Rico rejeitou repetidamente essa opção”.

Em vez disso, diz ela, “votámos para reforçar a nossa união com os Estados Unidos através da ‘condição de Estado’, mais recentemente no plebiscito de 5 de novembro de 2024 realizado em conjunto com as nossas eleições gerais”.

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