Nicolás Maduro (Caracas, 1962) tornar-se-á o líder chavista com mais anos no poder, depois de ter tomado posse na sexta-feira como presidente da Venezuela pelo terceiro mandato consecutivo. Maduro ultrapassa assim o seu mentor e antecessor, já falecido, Hugo Chávez.

Ao fazê-lo sem mostrar os registos eleitorais, o líder da oposição, Edmundo González Urrutia, que os revelou, demonstrando a sua vitória nas urnas, não hesitou em acusar o líder chavista de golpe de Estado.

Embora González tenha prometido repetidamente que iria à Venezuela para tomar posse antes de Maduro, o seu regresso ainda não se verificou. A equipa do diplomata invoca razões de segurança. No entanto, ele próprio publicou um discurso à nação através das suas redes sociais, no qual garante que está a preparar o seu plano para que a Venezuela alcance a democracia.

O papel do exército neste processo é fundamental.

De momento, os militares são leais a Nicolás Maduro, segundo os analistas, devido aos benefícios que obtêm do Cartel dos Sóis, a organização criminosa que, segundo a CIA, o presidente bolivariano lidera e que gera grandes lucros para a elite chavista com o tráfico de droga.

Os Estados Unidos aumentaram a recompensa pela captura de Maduro e de outros dirigentes para 25 milhões de dólares, quatro vezes mais do que a Drug Enforcement Administration (DEA) estava a oferecer pelo perigoso traficante de droga mexicano Chapo Guzmán.

Seja como for, González Urrutia já é o chefe das forças armadas e, mesmo que apenas simbolicamente para já, ordenou aos militares que preparassem as condições necessárias para que ele pudesse exercer a sua presidência. Uma mudança de posição no exército poderia significar a queda do regime.

Mas as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB) da Venezuela reafirmaram a sua lealdade ao presidente Maduro numa declaração do seu comandante-chefe, Vladimir Padrino López, dissipando as esperanças da oposição de uma insurreição. Padrino López assegurou que a Venezuela está a enfrentar uma coligação de “potências estrangeiras”, liderada pelos Estados Unidos, razão pela qual, insistiu, as FANB devem impedir que “potências” externas “imponham, mais uma vez, governos neocoloniais e vendilhões que violam os interesses sagrados do povo”.

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, garantiu, após a tomada de posse de Nicolás Maduro, que o candidato da oposição à Presidência, Edmundo González Urrutia, não está na Venezuela. "Hoje Maduro está a consolidar um golpe de Estado”, afirmou a ativista anti-Chávez numa declaração transmitida pela televisão. "Diante dos venezuelanos e diante do mundo, decidiram cruzar a linha vermelha que oficializa a violação da constituição nacional”.

O próprio González Urrutia condenou na sua mensagem paralela que em Caracas “Maduro violou a Constituição e a vontade soberana do povo venezuelano expressa a 28 de julho. Está a levar a cabo um golpe de Estado, coroa-se ditador, não é acompanhado pelo povo, não é acompanhado por nenhum governo que se respeite como democrático, apenas por ditadores de Cuba, do Congo e da Nicarágua”.

No que diz respeito ao seu regresso, de momento parece que não é viável para González Urrutia entrar no país das Caraíbas, disse ainda Machado. O líder da coligação anti-Chávez garantiu que González voltará à Venezuela para ser investido “quando houver condições”, porque, como explicou, “estavam a tentar fazer comigo no ar o que fizeram ontem com o nosso líder, onde infelizmente um homem inocente foi ferido”, referindo-se à detenção temporária de María Corina Machado.

Comunidade internacional vira as costas a Nicolás Maduro

Na sexta-feira, os líderes do G7 denunciaram a “falta de legitimidade democrática da alegada investidura de Nicolás Maduro na Venezuela”. Fizeram-no através de uma declaração divulgada pelo Departamento de Estado norte-americano.

“Rejeitamos a contínua busca repressiva de Maduro pelo poder às custas do povo venezuelano que votou pacificamente e em grande número pela mudança em 28 de julho”, diz a declaração. Os representantes do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos rejeitam categoricamente a repressão em curso no país.

União Europeia condena a situação na Venezuela

A União Europeia condenou esta sexta-feira a situação na Venezuela após a tomada de posse do Presidente Nicolás Maduro para um terceiro mandato. No comunicado enviado pela Alta Representante para a Política Externa, Kaja Kallas, a UE garante que os resultados anunciados “ainda não foram verificados e não podem ser reconhecidos como representativos da vontade do povo”.

Maduro também não tem apoio entre os países latino-americanos. Uma esmagadora maioria recusa-se a reconhecer a sua legitimidade. A Presidente do Peru, Dina Boluarte, considerou a sua investidura “fraudulenta”. A presidência paraguaia ratificou num comunicado o seu “firme apoio ao presidente eleito”, Edmundo González.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Equador também fez a mesma declaração, condenando o “desrespeito pela vontade do povo perpetrado pelo regime de Maduro, que tomou posse de um cargo que foi arbitrariamente confiscado ao povo venezuelano”.

Do Chile, o Ministério dos Negócios Estrangeiros reiterou a sua posição de que o povo venezuelano tem “o direito de decidir o seu próprio destino”. O próprio presidente Boric teceu duras críticas a Maduro, o que é particularmente importante, uma vez que se trata de um dos principais líderes da esquerda latino-americana.

Que aliados internacionais restam a Maduro?

Mais equidistantes estão os governos da Colômbia, do México e do Brasil; embora evitem manifestar apoio direto a Maduro, não reconhecem a vitória de González Urrutia. Assim, os únicos parceiros internacionais que restam ao chavismo são: Irão, Rússia, China, Cuba e Nicarágua.

A Venezuela está assim a isolar-se do mundo não só diplomaticamente, porque Maduro também ordenou o encerramento de uma grande parte das suas fronteiras. Primeiro bloqueou os postos fronteiriços com a Colômbia, pouco antes da celebração da sua tomada de posse, e agora é a vez do Brasil. De acordo com um comunicado emitido pelo governo de Lula, “as autoridades venezuelanas estão a fechar a fronteira da Venezuela com o Brasil até segunda-feira, 13 de janeiro”.

A terceira tomada de posse de Nicolás Maduro foi antecipada sem aviso prévio

A cerimónia de tomada de posse foi antecipada duas horas e meia em relação às previsões do governo. Em seu discurso, Maduro declarou: “Tomei posse com a força e o compromisso demonstrados em todos esses anos de luta. Esta Constituição é vitoriosa e a Venezuela está em paz”. Se não houver alterações ao guião, Maduro será presidente durante os próximos seis anos, até 2031.

Maduro chegou esta manhã, ao meio-dia, à Assembleia Nacional, acompanhado pela sua mulher, Cilia Flores, e pelo presidente do órgão legislativo, Jorge Rodríguez, responsável pela sua investidura. Vários apoiantes aglomeraram-se nas zonas adjacentes ao edifício, que estava fortemente vigiado por polícias, militares e agentes dos serviços secretos.

O aparelho chavista quis ser rápido e nem sequer esperou que os poucos líderes internacionais que se tinham deslocado à Venezuela para a cerimónia, como um enviado da Federação Russa, dessem início à cerimónia. “Os convidados internacionais têm tradução”, perguntou Maduro a certa altura do seu discurso. Muitos deles, surpreendidos pelo início precoce da cerimónia, chegaram ao edifício depois de Maduro já ter tomado posse.

Manu Pineda, representante da Izquierda Unida, esteve presente na inauguração. Sumar afirma que Pineda esteve presente na qualidade de membro da IU e não em nome da coligação parlamentar. A Espanha, no entanto, não enviou uma representação diplomática oficial.

A oposição venezuelana, agrupada na Plataforma Unitária Democrática (PUD), denunciou hoje nas redes que Nicolás Maduro consumou um “golpe de Estado” ao considerar que o vencedor das eleições foi González Urrutia.

Centenas de manifestantes da oposição saíram ontem à noite para as ruas de Caracas para protestar contra os acontecimentos e para acompanhar Machado, que saiu da clandestinidade depois de vários meses escondido. Inicialmente, acreditava-se que Machado tinha sido detida pelas forças do regime, mas a sua coligação afirma que ela está livre e novamente escondida.

A União Europeia aprovou hoje formalmente novas sanções contra o presidente do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano, bem como contra catorze outros altos funcionários, por terem posto em causa o Estado de direito na Venezuela.

Regime fecha a fronteira com a Colômbia, onde vivem milhares de venezuelanos exilados

Nas horas que antecederam o avanço cerimonial, o Palácio de Miraflores anunciou o encerramento da sua fronteira terrestre com a Colômbia e a suspensão dos voos para esse país.

O governador do estado de Táchira, no oeste da Venezuela, o chavista Freddy Bernal, publicou um vídeo em que acusa agentes estrangeiros de uma alegada “conspiração internacional”. Perante esta situação, Bernal afirma que o encerramento da fronteira será prolongado até segunda-feira.