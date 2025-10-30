Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Assalto ao Louvre: cinco novos suspeitos detidos

Mais cinco pessoas foram detidas na sequência do assalto ao Louvre.
Mais cinco pessoas foram detidas na sequência do assalto ao Louvre. Direitos de autor  AP Photo/Christophe Ena
Direitos de autor AP Photo/Christophe Ena
De Nathan Joubioux
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Quase duas semanas após o assalto ao Louvre, mais cinco pessoas foram detidas e acusadas, informou o Ministério Público de Paris na quinta-feira.

Quase duas semanas após o espetacular assalto ao Louvre, a investigação prossegue. Na quinta-feira, 30 de outubro, a procuradora de Paris, Laure Beccuau, anunciou que cinco novas pessoas tinham sido detidas e colocadas sob custódia.

"Um deles era, de facto, um dos alvos dos investigadores e nós tínhamo-lo na mira", declarou na RTL.

No dia anterior, durante uma conferência de imprensa, a Comissária tinha revelado que as duas pessoas detidas no sábado à noite "admitiram parcialmente a sua participação" no assalto.

Os dois suspeitos foram indiciados e colocados em prisão preventiva na quarta-feira, depois de terem sido detidos no fim de semana. Um deles foi apanhado no Aeroporto Charles-de-Gaulle quando tentava deixar França.

Após 96 horas de detenção policial, os dois suspeitos serão apresentados a um juiz de instrução com vista à "sua acusação pelos crimes de roubo em grupo organizado, com uma pena de quinze anos de prisão penal", e de "associação criminosa com uma pena de dez anos de prisão", declarou. O Ministério Público pediu a sua prisão preventiva.

O saque roubado da galeria Apollon do Louvre na manhã de domingo, 19 de outubro, inclui várias jóias do Primeiro Império, ricas em safiras e esmeraldas, e está avaliado em 88 milhões de euros.

"As jóias ainda não estão na nossa posse: quero manter a esperança de que serão encontradas e poderão ser devolvidas ao Louvre e, mais amplamente, à nação", disse ainda a procuradora.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Senadores franceses criticam segurança do Louvre e exigem melhorias após assalto

Museu do Louvre transfere secretamente parte da coleção de joias para o cofre subterrâneo do Banco de França

Como o assalto do século deu um impulso valioso a uma empresa alemã de escadas