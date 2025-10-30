Assalto ao Louvre: cinco novos suspeitos detidos

Quase duas semanas após o espetacular assalto ao Louvre, a investigação prossegue. Na quinta-feira, 30 de outubro, a procuradora de Paris, Laure Beccuau, anunciou que cinco novas pessoas tinham sido detidas e colocadas sob custódia.

"Um deles era, de facto, um dos alvos dos investigadores e nós tínhamo-lo na mira", declarou na RTL.

No dia anterior, durante uma conferência de imprensa, a Comissária tinha revelado que as duas pessoas detidas no sábado à noite "admitiram parcialmente a sua participação" no assalto.

Os dois suspeitos foram indiciados e colocados em prisão preventiva na quarta-feira, depois de terem sido detidos no fim de semana. Um deles foi apanhado no Aeroporto Charles-de-Gaulle quando tentava deixar França.

Após 96 horas de detenção policial, os dois suspeitos serão apresentados a um juiz de instrução com vista à "sua acusação pelos crimes de roubo em grupo organizado, com uma pena de quinze anos de prisão penal", e de "associação criminosa com uma pena de dez anos de prisão", declarou. O Ministério Público pediu a sua prisão preventiva.

O saque roubado da galeria Apollon do Louvre na manhã de domingo, 19 de outubro, inclui várias jóias do Primeiro Império, ricas em safiras e esmeraldas, e está avaliado em 88 milhões de euros.

"As jóias ainda não estão na nossa posse: quero manter a esperança de que serão encontradas e poderão ser devolvidas ao Louvre e, mais amplamente, à nação", disse ainda a procuradora.