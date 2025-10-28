Na terça-feira, vários senadores franceses criticaram a segurança do Louvre e apelaram à introdução de melhorias, na sequência do assalto ao museu no início do mês em Paris.

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No dia 19 de outubro, os assaltantes roubaram joias avaliadas em 88 milhões de euros do museu mais visitado do mundo. Demoraram apenas oito minutos a efetuar o roubo.

De acordo com as autoridades francesas, os ladrões utilizaram uma plataforma elevatória exterior para escalar a fachada do Louvre, forçaram uma janela, abriram uma brecha nas vitrinas da exposição e fugiram.

O saque incluiu um diadema de safira, um colar e um brinco de um conjunto ligado às rainhas do século XIX Marie-Amélie e Hortense.

O roubo diurno de joias centenárias de grande valor cultural e monetário chamou a atenção do mundo pela sua audácia e pelos pormenores que fazem lembrar um enredo de cinema.

Agentes da polícia trabalham junto a um cesto utilizado pelos ladrões no domingo, 19 de outubro de 2025, no museu do Louvre em Paris, França. Thibault Camus/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Laurent Lafon, presidente da comissão parlamentar da cultura do Senado francês, disse aos jornalistas na terça-feira, depois de visitar o Louvre com outros senadores, que "há muitas melhorias a fazer" na segurança do museu.

"O nosso sistema de segurança não corresponde às normas atuais", afirmou.

Lafon afirmou que houve uma "falha" nas câmaras exteriores que facilitou o assalto, mas não quis fornecer mais pormenores por "razões de confidencialidade".

Os senadores apelaram a um rápido início dos trabalhos de renovação maciça já planeados - e disseram que isso deveria acontecer o mais rapidamente possível, uma vez que o orçamento francês para 2026 está atualmente a ser debatido no parlamento.

O plano de uma década para ao "Renascimento" do Louvre, que inclui melhorias na segurança, foi lançado no início deste ano. Acredita-se que custará até 800 milhões de euros para modernizar as infra-estruturas, aliviar a aglomeração e garantir que a Mona Lisa tenha uma galeria dedicada até 2031.

A polícia deteve dois suspeitos no domingo e está atualmente a interrogá-los. Os suspeitos não foram identificados.

Um deles foi detido num aeroporto da capital francesa quando tentava sair do país, segundo a procuradora de Paris, Laure Beccuau.

Os dois ladrões que entraram no Louvre a 19 de outubro foram ajudados por dois outros, que esperaram no exterior do museu antes de fugirem ao longo do rio Sena, disseram os procuradores, acrescentando que poderão ser efetuadas mais detenções à medida que a investigação prossegue.

Agentes da polícia trabalham no interior do museu do Louvre, domingo, 19 de outubro de 2025, em Paris, França. Thibault Camus/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Beccuau disse que foi aberta uma investigação sobre potenciais acusações de conspiração criminosa e roubo organizado, que podem implicar multas avultadas e longas penas de prisão.

Mais de 100 investigadores estão a trabalhar no caso e estão a analisar 150 amostras de ADN, imagens de vigilância e provas deixadas.

A recuperação das joias poderá ser uma das partes mais difíceis do trabalho dos investigadores. As autoridades francesas incluíram as joias na Base de Dados de Obras de Arte Roubadas da Interpol, um repositório global de cerca de 57.000 objetos culturais desaparecidos.