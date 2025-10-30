O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o líder chinês, Xi Jinping, na quinta-feira, no último dia de uma viagem à Ásia. No encontro, os líderes das duas maiores economias do mundo estabilizaram as relações após meses de turbulência sobre questões comerciais.

Washington e Pequim estão "de acordo em muitas coisas", disse Trump após a reunião que durou pouco mais de 100 minutos. No final, os dois líderes saíram pela porta da frente e conversaram brevemente.

Enquanto os jornalistas esperavam para saber o resultado e as conclusões da reunião, Trump anunciou rapidamente que os EUA poderiam assinar um acordo comercial com a China "muito em breve".

Que acordos foram alcançados?

A bordo do Air Force One, Trump disse aos jornalistas que o encontro tinha sido ótimo e descreveu Xi como um grande líder.

"Os Estados Unidos vão baixar imediatamente as tarifas sobre todos os produtos chineses que foram anteriormente implementadas em resposta ao fluxo de ingredientes químicos para o fentanil nos Estados Unidos", disse ele.

Afirmou que a China vai começar a comprar soja a granel, como anunciado anteriormente, "o que eu apreciei".

A caminho da Coreia do Sul, Trump tinha dito aos jornalistas que poderia reduzir as tarifas que impôs à China no início deste ano, relacionadas com o seu papel no fabrico de fentanil.

"Espero reduzir isso porque acredito que eles vão nos ajudar com a situação do fentanil."

Donald Trump, à direita, e Xi Jinping, terceiro à esquerda, realizam a cimeira no Aeroporto Internacional de Gimhae, em Busan, Coreia do Sul, na quinta-feira, 30 de outubro. Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Terras raras: China já não tem bloqueios, afirma Trump

"Todas as terras raras estão resolvidas e isso é para o mundo... Esta era uma situação mundial e não apenas uma situação dos EUA", disse Trump aos jornalistas. "Não há mais nenhum bloqueio da China", acrescentou o líder dos EUA.

O uso agressivo de tarifas por parte de Trump desde que regressou à Casa Branca para um segundo mandato, combinado com os limites retaliatórios da China às exportações de elementos de terras raras, deu à reunião uma nova urgência.

Houve ainda reconhecimento mútuo de que nenhum dos lados quer arriscar a fazer explodir a economia mundial de uma forma que possa comprometer a sorte do seu próprio país.

Xi diz que os EUA e a China devem ser "parceiros e amigos"

O líder chinês falou durante mais tempo do que Trump nas suas observações iniciais, dizendo: "É muito caloroso ver-vos novamente, porque já passaram muitos anos".

O presidente Donald Trump, à esquerda, e o presidente chinês Xi Jinping apertam as mãos antes de sua reunião no Aeroporto Internacional de Gimhae em Busan, Coreia do Sul, quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

"Nem sempre estamos de acordo um com o outro", disse Xi através de um tradutor, acrescentando que "é normal que as duas principais economias do mundo tenham atritos de vez em quando".

No entanto, disse ele, a China e os EUA "são totalmente capazes de se ajudarem mutuamente a ter sucesso e prosperar juntos".

Trump e Xi convocam a sua reunião bilateral

Pouco depois do aperto de mão, Trump e Xi dirigiram-se a uma sala para realizar as suas conversações.

"É uma honra estar com um amigo meu", disse Trump sobre Xi. Trump disse que os dois terão algumas discussões, mas "acho que já concordámos com muitas coisas".

A acompanhar Trump estiveram o representante comercial Jamieson Greer, o secretário do Comércio Howard Lutnick, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário do Tesouro Scott Bessent, a chefe de gabinete da Casa Branca Susie Wiles e David Perdue, o embaixador dos EUA na China.