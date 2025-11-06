Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Eurodeputado questiona Comissão Europeia com pergunta que originou despedimento de jornalista

Gabriele Nunziati
Gabriele Nunziati Direitos de autor  euronews
Direitos de autor euronews
De Vincenzo Genovese & Ilaria Cicinelli
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

À semelhança do que tinha feito o jornalista Gabriele Nunziati, durante uma conferência de imprensa, o deputado europeu Sandro Ruotolo questinou a Comissão se Israel deveria financiar a reconstrução de Gaza. Após o despedimento do jornalista, o eurodeputado diz que “nenhuma pergunta é descabida”.

Depois do despedimento de um jornalista italiano após ter realizado a pergunta à Comissão Europeia sobre se caberia a Israel financiar a reconstrução da Faixa de Gaza, a questão foi novamente levantada, desta vez por um deputado do Parlamento Europeu.

"Decidimos transformar a questão que custou o despedimento do jornalista Gabriele Nunziati num ato político e parlamentar: se a Rússia tem de pagar pela reconstrução da Ucrânia, Israel também deve pagar pela reconstrução de Gaza?"

Foi assim que Sandro Ruotolo, eurodeputado do Partido Democrático, anunciou a apresentação de uma pergunta à Comissão Europeia, também assinada pela delegação do PD no Parlamento Europeu.

Demissão de jornalista

A história é agora bem conhecida: durante a conferência de imprensa da Comissão de 13 de outubro de 2025, o jornalista istaliano da Agenzia Nova, Gabriele Nunziati, questionou a porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, sobre se caberia a Israel financiar a reconstrução de Gaza, "uma vez que destruiu quase toda a Faixa de Gaza e as infraestruturas civis?".

A pergunta não teve resposta da Comissão mas o jornalista foi, mais tarde, despedido da Agência Nova, que qualificou a pergunta de "deslocada e errónea por natureza".

"Nenhuma pergunta é descabida", explicou o deputado europeu. "A liberdade de imprensa é garantida pelo artigo 11º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E uma vez que a Comissão declarou que está 'sempre disposta a responder a qualquer pergunta', decidimos então colocá-la nós próprios, oficialmente, à alta Representante para a Política Externa Europeia."

A pergunta agora dirigida pelo deputado Europeu à Comissão volta a questionar se o bloco considera que Israel também deve contribuir para a reconstrução de Gaza, após meses de bombardeamentos que causaram mais de 65 mil vítimas civis e a destruição de 90% dos edifícios. O pedido solicita ainda à agência Nova que reintegre o jornalista despedido.

Comissão Europeia: "Israel deve respeitar o parecer consultivo do TIJ"

Durante a conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, na quinta-feira, vários jornalistas pediram esclarecimentos sobre a questão colocada por Nunziati e o seu despedimento.

O porta-voz reiterou que a Comissão Europeia atribui a maior importância à liberdade de imprensa e afirmou que nunca contactou a Agenzia Nova, sublinhando que as perguntas sobre o fim da colaboração de Nunziati devem ser colocadas ao jornal em questão.

"Não podemos comentar um caso específico", disse o porta-voz, Olof Gill, esclarecendo, no entanto, que estava disposto a responder a todas as questões colocadas pela imprensa**.**

A Comissão foi então cofrontada com a questão realizada por Nunziati, realizada também à luz de um parecer do Tribunal Internacional de Justiça, que pede a Israel que compense os danos causados pelas suas acções.

Outro porta-voz da Comissão, Anouar El Anouni, declarou que não iria abordar os paralelos entre a situação em Gaza e a da Ucrânia, afirmando que "a comparação não é válida".

O porta-voz sublinhou que "Israel deve respeitar o parecer consultivo do Tribunal Internacional de Justiça na sua totalidade, em conformidade com a letra e o espírito das obrigações jurídicas internacionais que o Tribunal identificou como vinculativas para Israel, em particular a Quarta Convenção de Genebra".

