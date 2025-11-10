A BBC confirmou na segunda-feira que recebeu uma carta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçando com uma ação legal depois da emissora ter transmitido um discurso editado em que o Presidente parecia encorajar explicitamente os motins no Capitólio em janeiro de 2021.

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A controvérsia em torno do que a BBC chamou de "erro de julgamento" levou o Diretor-Geral, Tim Davie, e a CEO da News, Deborah Turness, a demitirem-se no domingo.

O episódio do programa de atualidades "Panorama" mostrou um excerto de um discurso de janeiro de 2021 em que Trump afirmou que as eleições presidenciais de 2020 tinham sido manipuladas.

Trump diz: "Vamos caminhar até ao Capitólio e eu estarei lá convosco. E vamos lutar. Lutamos como o diabo".

Trump usou a expressão "lutar como o inferno" no final do discurso, mas sem se referir ao Capitólio.

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala durante um comício de protesto contra a certificação do Colégio Eleitoral da vitória de Joe Biden em Washington, 6 de janeiro de 2021 AP Photo

"Lutamos como o diabo. E se não lutarmos como o inferno, não teremos mais um país", disse Trump.

O documentário de uma hora, intitulado Trump: A Second Chance?, foi transmitido dias antes das eleições presidenciais americanas de 2024.

O documentário juntou três citações de duas secções do discurso de 2021, proferidas com quase uma hora de intervalo, no que parecia ser uma única citação.

Entre as partes cortadas estava uma secção em que Trump disse que queria que os apoiantes se manifestassem pacificamente.

Numa carta enviada ao comité de cultura, media e desporto do parlamento britânico, o presidente da BBC, Samir Shah, disse que o objetivo da edição das palavras de Trump era "transmitir a mensagem do discurso" para que os telespectadores pudessem compreender como os apoiantes de Trump o receberam e o que estava a acontecer no terreno.

Shah disse que o programa não atraiu "reacções significativas do público" quando foi para o ar pela primeira vez, mas recebeu mais de 500 queixas desde que um dossier sobre normas e orientações foi tornado público.

Shah disse que a BBC recebeu uma comunicação de Trump e está a "considerar a forma de responder".

Numa carta de demissão dirigida aos funcionários, Davie disse: "Foram cometidos alguns erros e, como diretor-geral, tenho de assumir a responsabilidade final."

Turness disse que a controvérsia estava a prejudicar a BBC e que se demitiu "porque a responsabilidade é minha".

Turness defendeu os jornalistas da organização contra alegações de parcialidade.

"Os nossos jornalistas são pessoas trabalhadoras que se esforçam por serem imparciais e eu apoiarei o seu jornalismo", disse na segunda-feira. "Não existe qualquer preconceito institucional. São cometidos erros, mas não há parcialidade institucional."

Trump publicou um link para um artigo do Daily Telegraph sobre a edição de discursos na sua rede, Truth Social, agradecendo ao jornal "por expor estes 'jornalistas' corruptos. São pessoas muito desonestas que tentaram pisar nos pratos da balança de uma eleição presidencial".

Revoltados leais ao presidente Donald Trump fazem comício no US. Capitólio em Washington, 6 de janeiro de 2021 AP Photo

Instituição nacional

A BBC, com 103 anos de existência, enfrenta um maior escrutínio do que outros organismos de radiodifusão e críticas dos seus rivais comerciais devido ao seu estatuto de serviço público nacional financiado através de uma taxa de licença anual de 174,50 libras (198,72 euros) paga por todas as famílias que vêem televisão em direto ou qualquer conteúdo da BBC.

O organismo de radiodifusão está obrigado, nos termos da sua carta, a ser imparcial e os críticos são rápidos a apontar quando pensam que falhou.

A BBC é frequentemente objeto de polémica, com os conservadores a verem uma inclinação esquerdista nos seus noticiários e alguns liberais a acusarem-na de ter um viés conservador.

Pessoas caminham em frente à sede da BBC em Londres, 10 de novembro de 2025 AP Photo

A BBC também tem sido criticada de todos os ângulos pela sua cobertura da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

Em fevereiro, a BBC retirou do seu serviço de streaming um documentário sobre a Faixa de Gaza, depois de se ter descoberto que o narrador infantil era filho de um funcionário do governo liderado pelo Hamas.

Há muito que os governos, tanto de esquerda como de direita, são acusados de interferir com a emissora, que é supervisionada por uma direção que inclui tanto nomeados pela BBC como pelo governo.

Alguns defensores da BBC alegam que os membros da direção nomeados pelos anteriores governos conservadores têm vindo a minar a empresa a partir do seu interior.

O porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, Tom Wells, disse que o governo do Partido Trabalhista, de centro-esquerda, apoia "uma BBC forte e independente" e não acredita que a emissora seja tendenciosa.

"Mas é importante que a BBC atue para manter a confiança e corrija rapidamente os erros quando estes ocorrem", afirmou.