A entidade reguladora dos media no Reino Unido sancionou a BBC, na sexta-feira, por um documentário "materialmente enganador" sobre a vida das crianças em Gaza, por não ter revelado que o pai do narrador adolescente ocupava um cargo na administração do Hamas.

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A entidade reguladora Ofcom afirmou que a BBC violou o Código da Radiodifusão, afirmando que "tinha o potencial de minar os elevados níveis de confiança que o público esperaria" num programa factual sobre a guerra entre Israel e Gaza.

Ordenou ainda à BBC que fizesse uma declaração sobre as referidas conclusões no seu noticiário das 21:00 na sexta-feira à noite.

"As violações do código que fizessem com que o público fosse materialmente induzido em erro sempre foram consideradas pela Ofcom como uma das mais graves que podem ser cometidas por uma emissora, pois afetam diretamente a relação de confiança entre a emissora e o seu público", afirmou a Ofcom.

A BBC já tinha pedido desculpas depois de ter reconhecido "falhas graves" na realização do filme "Gaza: How To Survive A Warzone" e retirou-o do seu serviço online de streaming.

Captura de ecrã do iPlayer da BBC após a remoção do documentário "Gaza: How To Survive A Warzone" Screenshot

A BBC afirmou que as conclusões da Ofcom estavam em conformidade com a sua análise interna, que identificou "falhas significativas" no cumprimento das suas próprias diretrizes de rigor. A emissora afirmou que aceitaria a sanção.

O documentário foi narrado por Abdullah, filho de 13 anos de Ayman Alyazouri, que trabalhou como vice-ministro da Agricultura do Hamas.

A BBC afirmou que a produtora independente Hoyo Films era a principal responsável pela falha, pois não partilhou as informações contextuais relativas ao pai do narrador. A Hoyo Films também pediu desculpas pelo lapso.

A BBC recebeu centenas de reclamações alegando que o documentário era tendencioso contra Israel, bem como centenas de outras criticando a remoção do programa do seu serviço de streaming, afirmou o diretor-geral Tim Davie perante os legisladores, no início deste ano.

Um cartaz no Television Centre da BBC em Londres, 24 de outubro, 2012 AP Photo

Um grupo de 500 personalidades dos media, incluindo os realizadores Ken Loach e Mike Leigh e o ator Riz Ahmed, assinaram uma carta publicada pela Artists for Palestine UK, que afirmava que uma campanha "política" para desacreditar o programa arriscava desumanizar as vozes palestinianas nos meios de comunicação social.

A BBC tem sido alvo de intenso escrutínio pela sua cobertura da guerra em Gaza.

O primeiro-ministro Keir Starmer e outros condenaram a emissora por ter transmitido, em direto, uma atuação da dupla de punk rap Bob Vylan, que levou a multidão no Festival de Glastonbury deste ano a entoar cânticos de "morte" contra os militares israelitas.