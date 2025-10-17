A BBC já tinha pedido desculpas depois de ter reconhecido "falhas graves" na realização do filme "Gaza: How To Survive A Warzone" e retirou-o do seu serviço online de streaming.
A entidade reguladora dos media no Reino Unido sancionou a BBC, na sexta-feira, por um documentário "materialmente enganador" sobre a vida das crianças em Gaza, por não ter revelado que o pai do narrador adolescente ocupava um cargo na administração do Hamas.
A entidade reguladora Ofcom afirmou que a BBC violou o Código da Radiodifusão, afirmando que "tinha o potencial de minar os elevados níveis de confiança que o público esperaria" num programa factual sobre a guerra entre Israel e Gaza.
Ordenou ainda à BBC que fizesse uma declaração sobre as referidas conclusões no seu noticiário das 21:00 na sexta-feira à noite.
"As violações do código que fizessem com que o público fosse materialmente induzido em erro sempre foram consideradas pela Ofcom como uma das mais graves que podem ser cometidas por uma emissora, pois afetam diretamente a relação de confiança entre a emissora e o seu público", afirmou a Ofcom.
A BBC já tinha pedido desculpas depois de ter reconhecido "falhas graves" na realização do filme "Gaza: How To Survive A Warzone" e retirou-o do seu serviço online de streaming.
A BBC afirmou que as conclusões da Ofcom estavam em conformidade com a sua análise interna, que identificou "falhas significativas" no cumprimento das suas próprias diretrizes de rigor. A emissora afirmou que aceitaria a sanção.
O documentário foi narrado por Abdullah, filho de 13 anos de Ayman Alyazouri, que trabalhou como vice-ministro da Agricultura do Hamas.
A BBC afirmou que a produtora independente Hoyo Films era a principal responsável pela falha, pois não partilhou as informações contextuais relativas ao pai do narrador. A Hoyo Films também pediu desculpas pelo lapso.
A BBC recebeu centenas de reclamações alegando que o documentário era tendencioso contra Israel, bem como centenas de outras criticando a remoção do programa do seu serviço de streaming, afirmou o diretor-geral Tim Davie perante os legisladores, no início deste ano.
Um grupo de 500 personalidades dos media, incluindo os realizadores Ken Loach e Mike Leigh e o ator Riz Ahmed, assinaram uma carta publicada pela Artists for Palestine UK, que afirmava que uma campanha "política" para desacreditar o programa arriscava desumanizar as vozes palestinianas nos meios de comunicação social.
A BBC tem sido alvo de intenso escrutínio pela sua cobertura da guerra em Gaza.
O primeiro-ministro Keir Starmer e outros condenaram a emissora por ter transmitido, em direto, uma atuação da dupla de punk rap Bob Vylan, que levou a multidão no Festival de Glastonbury deste ano a entoar cânticos de "morte" contra os militares israelitas.