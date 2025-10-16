As autoridades israelitas afirmaram na quarta-feira que receberam os restos mortais de mais dois reféns, horas depois de os militares terem anunciado que um dos corpos anteriormente entregues não era de um refém, aumentando a confusão no frágil acordo de paz.

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Os caixões com os restos mortais foram transferidos pela Cruz Vermelha do Hamas na quarta-feira à noite e, ao regressarem a Israel, foram enviados para um laboratório forense em Telavive, de acordo com os militares, que alertaram que as identidades dos reféns ainda não tinham sido verificadas.

O gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu confirmou a receção dos corpos, afirmando que Israel tinha recebido, através da Cruz Vermelha, caixões contendo os corpos dos reféns, que agora aguardavam identificação oficial.

“As Forças de Defesa de Israel (IDF) apelam ao público para agir com sensibilidade e aguardar a identificação oficial, que será primeiro comunicada às famílias dos reféns falecidos”, dizia o comunicado.

Como parte do acordo, quatro corpos de reféns foram entregues pelo Hamas na terça-feira, depois dos quatro que foram devolvidos na segunda-feira, horas após a libertação dos últimos 20 reféns vivos de Gaza. No total, Israel aguarda a devolução dos corpos de 28 reféns.

No entanto, surgiu controvérsia sobre um dos corpos devolvidos depois de o exército israelita ter dito que testes forenses mostraram que “o quarto corpo entregue a Israel pelo Hamas não corresponde a nenhum dos reféns”. Não houve palavra imediata sobre a identidade do corpo.

Crescem também as preocupações sobre a devolução dos corpos pelo Hamas, mas o braço armado do grupo disse em comunicado na quarta-feira que estava comprometido com o acordo.

“Os corpos restantes requerem esforços significativos e equipamentos especializados para serem encontrados e recuperados, e estamos a fazer um grande esforço para encerrar este dossier”, citaram os meios de comunicação o comunicado do grupo armado. Até ao início da quinta-feira, cerca de 19 corpos permaneciam por localizar pelo Hamas.

Por sua vez, Israel devolveu mais 45 corpos de palestinianos de Israel, mais um passo na implementação do acordo de cessar-fogo, elevando para 90 o número total de corpos devolvidos a Gaza para serem enterrados. A equipa forense de Gaza que examinou os restos mortais afirmou que estes apresentavam sinais de maus-tratos.

Na segunda-feira, Israel libertou cerca de 2.000 prisioneiros e detidos palestinianos em troca da libertação dos reféns.

Corpos devolvidos a Gaza mostram sinais de abuso, dizem oficiais

Entretanto, espera-se que Israel entregue mais corpos, embora as autoridades não tenham dito quantos estão sob sua custódia ou quantos serão devolvidos.

Não está claro se os restos mortais pertencem a palestinianos que morreram sob custódia israelita ou foram retirados de Gaza por tropas israelitas. Ao longo da guerra, o exército israelita exumou corpos como parte da sua busca pelos restos mortais dos reféns.

À medida que as equipas forenses examinavam os primeiros restos mortais devolvidos, o Ministério da Saúde de Gaza divulgou na quarta-feira imagens de 32 corpos não identificados para ajudar as famílias a reconhecerem parentes desaparecidos.

Um homem armado, vestindo o uniforme das Brigadas al-Qassam, o braço militar do Hamas, faz guarda enquanto veículos da Cruz Vermelha entram num armazém alegadamente para recolher caixões AP Photo

Segundo autoridades locais, muitos corpos pareciam decompostos ou queimados, e alguns estavam sem membros ou dentes, enquanto outros estavam cobertos de areia e poeira.

Oficiais de saúde disseram que as restrições israelitas a permitir equipamentos de teste de ADN em Gaza muitas vezes forçaram os necrotérios a depender de características físicas e roupas para identificação.

A equipa forense que recebeu os corpos disse que alguns chegaram ainda algemados ou com sinais de abuso físico.

Sameh Hamad, membro de uma comissão encarregada de receber os corpos no Hospital Nasser de Khan Younis, disse que alguns chegaram com as mãos e pernas algemadas.

“Há sinais de tortura e execuções”, disse à Associated Press. Os corpos, segundo ele, pertenciam a homens com idades entre 25 e 70 anos. A maioria tinha faixas no pescoço, incluindo um que tinha uma corda enrolada no pescoço.

A maioria dos corpos vestia roupas civis, mas alguns estavam uniformizados, sugerindo que eram militantes.

Hamad disse que a Cruz Vermelha forneceu nomes para apenas três dos mortos, deixando muitas famílias incertas sobre o destino dos seus parentes.

A guerra de dois anos, desencadeada pelo ataque brutal do Hamas e o assassinato de 1200 pessoas em Israel a 7 de outubro de 2025, matou quase 68.000 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que faz parte do governo do Hamas em Gaza.