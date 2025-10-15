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Manifestantes palestinianos seguram uma faixa com a inscrição: "Parem o genocídio na Palestina" 04/10/2024
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Vídeo. Espanha realiza greve nacional em solidariedade com os palestinianos

Últimas notícias:

Milhares de pessoas em toda a Espanha participaram numa greve nacional na terça-feira em apoio ao povo palestiniano e para protestar contra o que os organizadores descreveram como o “genocídio em Gaza”.

A ação, convocada por vários sindicatos e associações pró-Palestina, incluiu greves de 24 horas, manifestações e paralisações parciais em locais de trabalho e escolas.

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A greve ocorreu poucos dias após o anúncio da primeira fase de um plano de paz entre Israel e o Hamas, apresentado pelo Presidente dos EUA, Donald Trump. Apesar do avanço diplomático, os organizadores mantiveram a convocação, apelando à suspensão de todas as atividades laborais e educativas para exigir o fim da violência em Gaza e o corte de relações com Israel.

Relataram-se protestos em grandes cidades como Madrid, Barcelona e Sevilha, onde os manifestantes transportavam bandeiras palestinianas e cartazes a pedir paz e justiça. Os sindicatos afirmaram que a mobilização era simultaneamente uma demonstração de solidariedade com os civis em Gaza e uma exigência para que Espanha adote uma postura política mais firme face ao conflito em curso.

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