Até à data, o Hamas devolveu a Israel os 20 reféns vivos que detinha e sete corpos de reféns mortos, que foram confirmados por análises de ADN. O grupo sediado em Gaza ainda tem de devolver os restos mortais de 21 outros reféns, no âmbito da primeira fase das tréguas negociadas com os EUA.
Um dos corpos entregues pelo Hamas na terça-feira não era de um refém mantido em Gaza desde os ataques de 7 de outubro de 2023, disseram os militares israelitas na quarta-feira.
A troca falhada, que ocorreu como parte da primeira fase de um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos (EUA), ameaça aumentar as tensões sobre a frágil trégua, que entrou em vigor no início desta semana, pondo fim a dois anos de guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.
Quatro corpos foram entregues pelo Hamas na segunda-feira, poucas horas depois de o último dos 20 reféns vivos ter sido libertado. Outros quatro corpos foram também devolvidos na segunda-feira, de acordo com os termos do acordo, que exige que os restos mortais dos 28 reféns mortos sejam entregues a Israel.
"Após a conclusão dos exames no Instituto Nacional de Medicina Legal, o quarto corpo entregue a Israel pelo Hamas não corresponde a nenhum dos reféns", declarou o exército israelita. Não se soube de imediato de quem era o corpo.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, exigiu na quarta-feira que o Hamas cumpra os requisitos estabelecidos no acordo de cessar-fogo, introduzido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a devolução dos restos mortais dos reféns falecidos.
"Não faremos concessões e não pararemos os nossos esforços até devolvermos o último refém morto, até ao último", disse.
O acordo - o plano de paz de Trump em 20 pontos para Gaza - estipulava que os 20 reféns vivos e os 28 reféns mortos fossem devolvidos a Israel até segunda-feira. O Hamas disse anteriormente que era necessário mais tempo para recuperar os corpos, alegando que alguns dos restos mortais dos reféns estavam enterrados sob escombros.
O acordo, no entanto, também incluía uma cláusula segundo a qual, se o Hamas não conseguisse devolver os reféns mortos até à data limite, o grupo deveria partilhar informações sobre eles e tentar entregá-los a todos o mais rapidamente possível.
Esta não é a primeira vez que o Hamas devolve a Israel um cadáver que não foi encontrado. Durante um cessar-fogo anterior, em janeiro, o grupo afirmou ter entregue os corpos de Shiri Bibas e dos seus dois filhos.
Os testes revelaram que um dos corpos devolvidos foi identificado como sendo de uma mulher palestiniana. O corpo de Bibas foi devolvido um dia depois e foi confirmado pelas autoridades israelitas com uma identificação positiva por ADN.
O porta-voz do Hamas, Hazem Kassem, disse no Telegram na quarta-feira que o grupo estava a trabalhar para devolver os corpos dos reféns, tal como estipulado no acordo de cessar-fogo.
Entretanto, mais ajuda continua a entrar na Faixa de Gaza para reabastecer os dois milhões de habitantes de alimentos e bens de primeira necessidade, de que foram privados durante meses depois de Israel ter limitado o fluxo de ajuda, uma ação criticada pelas organizações humanitárias como um crime de guerra.
Segundo o Crescente Vermelho egípcio, 400 camiões com alimentos, combustível e material médico dirigiram-se a Gaza na quarta-feira, um número ainda inferior aos 600 camiões diários de antes da guerra.
O organismo de defesa israelita que supervisiona as operações de ajuda humanitária em Gaza, COGAT, notificou as agências responsáveis de que só permitiria a passagem de 300 camiões por dia, o que corresponde a metade do valor estipulado no acordo.
Grupos de ajuda humanitária fizeram um apelo a Israel para que respeitasse os termos do acordo e permitisse que a totalidade da ajuda acordada entrasse em Gaza e ajudasse os necessitados.