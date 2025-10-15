Um dos corpos entregues pelo Hamas na terça-feira não era de um refém mantido em Gaza desde os ataques de 7 de outubro de 2023, disseram os militares israelitas na quarta-feira.

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A troca falhada, que ocorreu como parte da primeira fase de um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos (EUA), ameaça aumentar as tensões sobre a frágil trégua, que entrou em vigor no início desta semana, pondo fim a dois anos de guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

Quatro corpos foram entregues pelo Hamas na segunda-feira, poucas horas depois de o último dos 20 reféns vivos ter sido libertado. Outros quatro corpos foram também devolvidos na segunda-feira, de acordo com os termos do acordo, que exige que os restos mortais dos 28 reféns mortos sejam entregues a Israel.

"Após a conclusão dos exames no Instituto Nacional de Medicina Legal, o quarto corpo entregue a Israel pelo Hamas não corresponde a nenhum dos reféns", declarou o exército israelita. Não se soube de imediato de quem era o corpo.

Judeus dançam na celebração do feriado de Simchat Torah junto à praça conhecida como praça dos reféns, em Tel Aviv, Israel, 14 de outubro de 2025 Francisco Seco/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, exigiu na quarta-feira que o Hamas cumpra os requisitos estabelecidos no acordo de cessar-fogo, introduzido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a devolução dos restos mortais dos reféns falecidos.

"Não faremos concessões e não pararemos os nossos esforços até devolvermos o último refém morto, até ao último", disse.

O acordo - o plano de paz de Trump em 20 pontos para Gaza - estipulava que os 20 reféns vivos e os 28 reféns mortos fossem devolvidos a Israel até segunda-feira. O Hamas disse anteriormente que era necessário mais tempo para recuperar os corpos, alegando que alguns dos restos mortais dos reféns estavam enterrados sob escombros.

O acordo, no entanto, também incluía uma cláusula segundo a qual, se o Hamas não conseguisse devolver os reféns mortos até à data limite, o grupo deveria partilhar informações sobre eles e tentar entregá-los a todos o mais rapidamente possível.

Esta não é a primeira vez que o Hamas devolve a Israel um cadáver que não foi encontrado. Durante um cessar-fogo anterior, em janeiro, o grupo afirmou ter entregue os corpos de Shiri Bibas e dos seus dois filhos.

Os testes revelaram que um dos corpos devolvidos foi identificado como sendo de uma mulher palestiniana. O corpo de Bibas foi devolvido um dia depois e foi confirmado pelas autoridades israelitas com uma identificação positiva por ADN.

Homem armado com o uniforme das Brigadas al-Qassam, ala militar do Hamas, fica de guarda enquanto a Cruz Vermelha recolhe os caixões dos reféns mortos, Gaza, outubro de 2025 Yousef Al Zanoun/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O porta-voz do Hamas, Hazem Kassem, disse no Telegram na quarta-feira que o grupo estava a trabalhar para devolver os corpos dos reféns, tal como estipulado no acordo de cessar-fogo.

Entretanto, mais ajuda continua a entrar na Faixa de Gaza para reabastecer os dois milhões de habitantes de alimentos e bens de primeira necessidade, de que foram privados durante meses depois de Israel ter limitado o fluxo de ajuda, uma ação criticada pelas organizações humanitárias como um crime de guerra.

Segundo o Crescente Vermelho egípcio, 400 camiões com alimentos, combustível e material médico dirigiram-se a Gaza na quarta-feira, um número ainda inferior aos 600 camiões diários de antes da guerra.

O organismo de defesa israelita que supervisiona as operações de ajuda humanitária em Gaza, COGAT, notificou as agências responsáveis de que só permitiria a passagem de 300 camiões por dia, o que corresponde a metade do valor estipulado no acordo.

Grupos de ajuda humanitária fizeram um apelo a Israel para que respeitasse os termos do acordo e permitisse que a totalidade da ajuda acordada entrasse em Gaza e ajudasse os necessitados.