Hamas entrega mais quatro corpos de reféns, Israel não deixa entrar ajuda humanitária por Rafah

O anunciado acordo de paz para Gaza já está a dar sinais claros de fragilidade. Poucas horas depois das declarações triunfalistas de Donald Trump em Sharm el-Sheikh, a situação na Faixa de Gaza continua a agravar-se: novos ataques com vítimas e a passagem de Rafah ainda fechada fazem com que a trégua esteja longe da realidade no terreno.

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O Hamas devolveu na noite de terça-feira os corpos de mais quatro reféns israelitas, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu

Ainda na terça-feira, Israel tinha afirmado que estava a ponderar as medidas a tomar até que o Hamas entregasse todos os corpos dos reféns raptados a 7 de outubro. Por seu lado, o Hamas informou os mediadores que iria transferir os corpos de quatro outros israelitas às 22:00, hora local - menos duas horas em Lisboa, disse à Reuters uma fonte envolvida na operação.

Passagem de Rafah fechada, crise humanitária em curso

Num novo golpe à trégua, Israel anunciou que, contrariamente aos acordos anteriores, reduzirá pela metade o fluxo de ajuda ao enclave, permitindo a partir de quarta-feira que apenas 300 camiões entrem por dia na Faixa de Gaza, atingida pela fome, em vez de 600.

Este encerramento é explicado pelo facto de o Hamas não ter devolvido todos os corpos dos reféns restantes.

O Hamas e a Cruz Vermelha afirmaram que é difícil recuperar os corpos dos reféns mortos devido à destruição generalizada em Gaza, com alguns restos mortais alegadamente em áreas sob controlo israelita, de acordo com os mediadores.

O plano de cessar-fogo proposto pelos EUA exigia que todos os reféns, vivos e mortos, fossem entregues em 72 horas, ou seja, até segunda-feira. Também previa um mecanismo caso esse prazo não fosse cumprido, estabelecendo que o Hamas deveria partilhar informações sobre os reféns mortos e "envidar o máximo esforço" para realizar a entrega o mais rapidamente possível.

Dezenas de mortos apesar da trégua, Hamas executa opositores em público

O número de mortos em Gaza continua a aumentar. De acordo com fontes locais da área da saúde, 44 palestinianos foram mortos e 29 ficaram feridos nas últimas 24 horas como resultado dos ataques israelitas e das execuções do Hamas na Faixa de Gaza, apesar da trégua estar formalmente em vigor.

Entre as vítimas, seis pessoas foram atingidas em ataques à cidade de Gaza e Khan Younis, enquanto cinco civis foram mortos em Shujaiya por drones israelitas enquanto tentavam inspecionar as suas casas destruídas. Outras vítimas foram registadas em Jabaliya al-Balad e na área de Al Fakhari, a leste de Khan Younis.

As forças israelitas afirmaram ter aberto fogo para "neutralizar uma ameaça" após avistarem "suspeitos" a tentar atravessar a nova «linha amarela».

Dezenas de mortes também foram relatadas como resultado da ofensiva do Hamas contra grupos opositores, bem como famílias beduínas, que nos últimos meses se aliaram contra os militantes e tentaram garantir a segurança dos camiões de ajuda humanitária que chegavam à Faixa. Vários vídeos nas redes sociais, verificados pela BBC Verify, mostram membros do Hamas a executar publicamente oponentes, muitas vezes acusados de traição e conluio com Israel.

Desafios de longo prazo por resolver

Questões fundamentais permanecem em aberto sobre o futuro de Gaza, incluindo se o Hamas irá desarmar-se e quem irá governar e reconstruir o território. A questão mais ampla da criação de um Estado palestino também permanece sem solução.

O ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, disse que 15 tecnocratas palestinos foram escolhidos para administrar Gaza, com o apoio de Israel, do Hamas e de outras fações palestinianas.

Os residentes estão a exortar as autoridades a agirem rapidamente para restaurar os serviços básicos. "Não há infraestruturas, eletricidade, água ou qualquer coisa que seja adequada para a vida", disse Mohamad Abu Hajras, um dos muitos deslocados.

Na terça-feira, a agência de desenvolvimento da ONU, juntamente com a União Europeia e o Banco Mundial, estimou que a reconstrução de Gaza custará cerca de 60 mil milhões de euros.

Sob o cessar-fogo, as forças israelitas retiraram-se para as posições que ocupavam em agosto, antes da última ofensiva na cidade de Gaza. Vários bairros palestinianos fortemente danificados permanecem sob controlo israelita, com os residentes a serem avisados para não regressarem às suas casas.