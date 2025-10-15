Sobreviventes do Festival Nova descrevem terror vivido no ataque de 7 de outubro

O dia 7 de outubro de 2023 fica marcado na história de Israel. Cerca de 4.000 pessoas festejam até de madrugada no Festival de Música Nova até que a música parou de repente. Às 6:29 da manhã, só se ouviam rockets caídos do céu.

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"Cada vez mais foguetes voavam pelo céu, mais do que o habitual, dezenas", recorda Roey Dray, que estava no localm juntamente com o irmão e um grande grupo de amigos. Plumas de fumo cinzento escureciam o céu azul, mas Roey pensou que ainda estava a salvo. Afinal de contas, os ataques com rockets não eram novidade.

Roey Dray era um dos cerca de 4.000 festivaleiros quando o Hamas matou centenas e desalojou muitos num ataque. Donogh McCabe/Euronews

Roey só se apercebeu da dimensão do ataque quando este já estava muito próximo. "Tivemos de fugir dos terroristas que estavam a disparar contra nós", conta.

"Não havia dúvidas na minha cabeça. Vamos regressar a casa vivos, não há outra forma Roey Dray Sobrevivente do ataque do Hamas ao Festival de Música Nova

Juntamente com o irmão, atravessou a correr o local do festival.

"Mantivemos contacto visual e eu certifiquei-me de que ele estava bem". No final, pegaram no carro, atravessaram e apanharam um terceiro festivaleiro. "Não tinha dúvidas. Vamos regressar a casa vivos, não há outra forma", diz Roey, que vem de Beer Sheva.

Três dos amigos do jovem de 28 anos não sobreviveram, mortos pelo Hamas.

"Tinha uma responsabilidade para com as famílias dos meus amigos, porque tinha de lhes dizer como eu tinha chegado aqui e que os seus filhos, com quem estava no festival, não".

Ariel Borok, de Telavive, perdeu a irmã Anita, que estava no local juntamente com o namorado que também morreu no ataque do grupo terrorista ao festival. O contacto com a irmã perdeu-se apenas uma hora após o ataque ao festival. Durante dias não houve sinais de vida, as famílias procuraram nos hospitais da zona e o pai de Segev chegou a deslocar-se ao local do festival.

"Continuem a sorrir" para as vítimas do ataque

"A dada altura, pensámos que talvez tivessem sido raptados para Gaza. Ou que talvez estivessem mortos". Para Ariel, só existiam estas duas possibilidades. Cerca de dois dias depois, reconheceu a irmã num vídeo. "Nesse vídeo, vimos como Anita e Segev tinham sido baleados no carro", conta Ariel.

"No início, eu não queria acreditar", explica.

"Durante os primeiros meses, estive ocupado com o meu trabalho. Fiz tudo o que podia para evitar ser confrontado com o assunto", diz o engenheiro.

Ariel Borok perdeu a sua irmã Anita no ataque do Hamas ao Festival de Música Nova. Donogh McCabe/Euronews

"Anita e Segev eram pessoas muito felizes" explica, dizendo que agora quer continuar a sorrir pela a irmão e é isso que o mantém vivo.

Agora com 41 anos, este israelita encontrou apoio na sua família e na comunidade de Nova.

Ariel e Roey conhecem-se. A Euronews encontrou-os juntos na exposição "7 de outubro, 06:29 AM - O Momento em que a Música Parou" no Aeroporto Tempelhof de Berlim. No dia anterior, os últimos 20 reféns vivos foram entregues a Israel.

Em Telavive, as pessoas dançam, cantam e choram. Os vídeos dos reencontros espalham-se como fogo nas redes sociais. Onze dos reféns foram capturados no festival de música Nova.

"Agora é dia 8 de outubro"

"É um dia muito feliz. Mas também é um dia triste porque alguns voltam mortos", diz Ariel, avaliando a notícia. Mas é um sinal importante para a comunidade israelita. "Agora que estamos a 8 de outubro", explica Ariel, "podemos tentar seguir em frente, tentar curar-nos".

O regresso dos reféns é também um dia especial para Roey. "Sabemos como o Hamas se comporta normalmente, mas nunca pensámos ver este dia", diz com preocupação. Agora "tem mais espaço para respirar e mais espaço para se concentrar no processo de cura", afirma.

Roey está sempre a voltar ao local do festival - de dois em dois meses - para ver a área e como o espaço mudou. Não resta quase nada do festival e "tornou-se mais uma atração turística".

Para ele o local continua o mesmo. "Sei onde montámos as nossas tendas, sei onde era a pista de dança, sei onde eram as casas de banho, ainda consigo ver tudo à minha frente quando lá estou".

As pessoas visitam o local do festival de música Nova, onde centenas de foliões foram mortos e raptados pelo Hamas e levados para Gaza. 7 de outubro de 2024. AP Photo

Além de recordar o espaço, não pára de falar dos seus amigos. Quer fazê-lo pelos seus familiares e também por si próprio, para manter vivas as memórias.

Exposição do Festival da Música Nova em Berlim pela primeira vez na Europa

A Exposição do Festival de Música Nova em Berlim homenageia as vítimas do atentado. Grandes partes do local do festival, como o palco central, estão expostas no aeroporto de Tempelhof, assim como os restantes artefactos. Cabos de roupa pendurados entre as árvores, bebidas meio vazias no bar, um telemóvel ligado ao cabo de carregamento na cadeira de campismo - como se os visitantes do festival tivessem acabado de sair.

No entanto, se olharmos com atenção, podemos ver buracos de balas nos blocos das casas de banho e os carros que se encontram no centro de uma sala estão queimados. Vídeos com relatos de testemunhas e fotografias podem ser ouvidos de todos os cantos.

Uma parede com fotografias das vítimas estende-se ao longo de um dos lados. A exposição já foi apresentada em Telavive, Nova Iorque, Los Angeles, Miami, Buenos Aires, Toronto e Washington. Permanecerá em Berlim até 16 de novembro de 2025.