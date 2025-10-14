Vídeo. Prisioneiros palestinianos libertados regressam a casa após acordo de cessar-fogo em Gaza

Vídeos partilhados pela agência de notícias palestiniana Wafa mostraram reencontros emocionantes enquanto famílias abraçavam os seus entes queridos após anos de separação.
A libertação faz parte de um acordo intermediado pelos EUA que levou Israel a libertar 250 prisioneiros palestinianos condenados por crimes graves, juntamente com cerca de 1.700 detidos em Gaza, 22 menores e os corpos de 360 militantes. Em troca, o Hamas libertou os últimos 20 reféns israelitas vivos e posteriormente entregará os restos mortais de 28 outros que morreram em cativeiro.
Autocarros transportando os palestinianos libertados chegaram a Khan Younis e Ramallah, onde multidões se reuniram para os receber. A troca marca o passo mais significativo até agora nos esforços para acabar com a guerra de dois anos em Gaza, à medida que ambos os lados começam a implementar a primeira fase do acordo de cessar-fogo.