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Prisioneiros palestinianos libertados num autocarro fazem o sinal de vitória
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Vídeo. Prisioneiros palestinianos libertados regressam a casa após acordo de cessar-fogo em Gaza

Últimas notícias:

Prisioneiros palestinianos libertados chegaram ao Hospital Nasser em Khan Younis na segunda-feira, como parte do acordo de cessar-fogo e troca de prisioneiros e reféns entre Israel e o Hamas.

Vídeos partilhados pela agência de notícias palestiniana Wafa mostraram reencontros emocionantes enquanto famílias abraçavam os seus entes queridos após anos de separação.

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A libertação faz parte de um acordo intermediado pelos EUA que levou Israel a libertar 250 prisioneiros palestinianos condenados por crimes graves, juntamente com cerca de 1.700 detidos em Gaza, 22 menores e os corpos de 360 militantes. Em troca, o Hamas libertou os últimos 20 reféns israelitas vivos e posteriormente entregará os restos mortais de 28 outros que morreram em cativeiro.

Autocarros transportando os palestinianos libertados chegaram a Khan Younis e Ramallah, onde multidões se reuniram para os receber. A troca marca o passo mais significativo até agora nos esforços para acabar com a guerra de dois anos em Gaza, à medida que ambos os lados começam a implementar a primeira fase do acordo de cessar-fogo.

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