Terror no Bataclan: 10 anos depois, sobreviventes continuam presos às memórias do atentado

O terror no Bataclan, juntamente com o ataque à revista satírica Charlie Hebdo em 2014, marcou um ponto de viragem na Europa Ocidental: a organização terrorista jihadista Estado Islâmico, então no seu auge, abalou profundamente o sentimento de segurança dos europeus. Com a aproximação do décimo aniversário do atentado, os sobreviventes também estão a recordar os acontecimentos de forma mais intensa, disse o líder da associação de sobreviventes à agência noticiosa AP.

"Lembro-me claramente de ver a chama a sair do cano da arma. Lembro-me de estar deitado no chão e de ver o rosto da rapariga que olhava para o terrorista que ainda estava ali, imóvel, e as pessoas que a agarraram e a levaram para o chão. Foi mais uma chamada de atenção para mim: 'tens de ir, tens de correr para o mais longe possível'. Depois lembro-me de rastejar por cima de corpos. Acho que a maior parte deles não estava morta, estavam mais a fingir-se de mortos, mas lembro-me de algumas caras em que, pelo ângulo do pescoço e pela cor da pele, acho que estavam definitivamente mortas. Demorei alguns meses a lembrar-me disso", afirma Arthur Denouveaux, que, apesar de tudo, seguiu em frente, constituiu família e tem três filhos.

"Levei um ano e precisei de muita medicação para ultrapassar a fase crítica da síndrome de stress pós-traumático, mas mesmo mais tarde voltou inesperadamente e com mais frequência do que eu gostaria, como no metro ou durante o fogo de artifício, quando senti o cheiro a fumo", diz Arthur Denouveaux.

"Mas sou muito cauteloso em relação a isso, porque não tenho a certeza de que a PTSD [Perturbação de Stress Pós-Traumático" possa ser completamente curada, penso que há apenas períodos mais longos em que nada acontece".

Para os sobreviventes, o período em redor do aniversário é uma altura difícil em que procuram a companhia uns dos outros.

"É o décimo aniversário e as emoções e a tensão estão por todo o lado em nós, sobreviventes", disse Arthur Denouveaux.

"De certa forma, isola-nos do mundo porque estamos tão concentrados no luto e nos mortos que vivemos numa espécie de bolha. A partir de 1 de novembro, começamos a estar tão preocupados uns com os outros que tudo o resto se confunde. Diria que a parte mais difícil é o dia 14 de novembro, quando temos de voltar ao normal, e o luto ainda está presente, mas o laço que nos liga está a afrouxar".

A Câmara Municipal de Paris vai inaugurar na quinta-feira um jardim em memória das vítimas e dos sobreviventes junto às instalações da autarquia. O jardim exibirá simbolicamente os seis locais do ataque e os nomes das vítimas.